„Probleme“ mit Bildungsregionen

Zwar seien die Pflichtschulen von den derzeit laufenden Bildungsreformen wesentlich stärker betroffen, aber auch in den Gymnasien und den Berufsbildenden Mittleren und Höheren Schulen habe es Auswirkungen, so Johann Oberlaber, Vorsitzender der FCG-BMHS-OÖ.

Gemeinsam mit der Professorenunion (ÖPU) lädt er am Mittwoch zum Bundeslehrertag die Kollegenschaft ins Linzer Oberbank Donauforum, um über die aktuellen Themen zu debattieren. Den Blick über den Tellerrand wird zuvor der Philosoph Konrad Paul Liessmann wagen, Thema: „Zwischen Affirmation und Provokation: Die höheren Schulen und die Bildung der Zukunft“.

Vernetzung nötig

In Oberösterreich wurden zwar schon bisher die Bundes- und Landeslehrer gemeinsam verwaltet, doch die Neueinteilung in sechs gemeinsame Bildungsregionen habe anfangs für Verunsicherung gesorgt. Es bestehe nun die Sorge, dass die derzeitige landesweite Vernetzung unter den AHS und die fachspezifische Begleitung mit den Landesschulinspektoren leiden könnte. Seien die Gymnasien in diesen Zusammenschlüssen doch eine kleine Minderheit, erklärt Walter Klopf (ÖPU-Landesvorsitzender). „Aber die Bildungsdirektion bemüht sich sehr, dass diese negativen Nebenwirkungen nicht eintreten“, so Klopf. Beim Bundeslehrertag werden dies wohl auch Bildungsdirektor Alfred Klamper und Bildungslandesrätin LH-Stv. Christine Haberlander bestätigen.

Ein weiteres Thema, das die Kollegen beschäftigt, sei die Neue Oberstufe (NOST). Hier habe Bildungsminister Heinz Faßmann die Entscheidung vorläufig in die Schulautonomie verschoben, derzeit werde evaluiert. Ob und wie es mit der NOST weitergehen soll, ist für Oberlaber offen. Vielleicht werde es auch künftig autonom in den Schulen entschieden. In einigen Bereichen sei die Schulautonomie in den AHS und BMHS zwar schon sehr weit, in anderen gebe es aber noch Spielräume, die man ausloten könnte — etwa bei der Dauer der Schulstunde.

Ebenfalls für Diskussion sorgt seit Jahren die Matura. Die angekündigten Änderungen bezüglich der Mathematik-Klausur sollen schon heuer umgesetzt werden, die bürokratischen Erleichterungen bei der VWA im kommenden Jahr.

Lehrermangel derzeit kein Thema

Kein Problem sei hingegen derzeit der Lehrermangel. Bei manchen BMHS-Fächern könne es allerdings sein — weil ab Herbst Neuanstellungen nur mehr im neuen Dienstrecht möglich sind —, dass man nur mehr über Sonderverträge Leute aus der Wirtschaft bekommt. Eigentlich kein Thema sei auch eine neue HTL in Oberösterreich, angesichts sinkender Schülerzahlen rechnet Oberlaber eher mit einer Verlagerung der Schüler.

Der Bundeslehrertag von FCG-BMHS und ÖPU findet um 9.30 Uhr bis 12.30 im Linzer Donauforum statt.

Der „Bund sozialdemokratischer AkademikerInnen“ lädt seine Mitglieder zeitgleich ins Linzer Central.