Problemkinder dürfen noch aufs Pickerl hoffen

Von Christoph Gaigg

Im Vergleich zu den Steirern sind die oö. Klubs in Sachen Lizenzvergabe echte Musterschüler. Fußball-Bundesligist LASK erhielt das „Pickerl“ durch den Senat 5 ebenso ohne Auflagen, wie Blau Weiß Linz jenes für die neue 2. Liga. Dem Aufstieg der SV Ried steht rein rechtlich auch nichts im Weg, nur die Auflage eines quartalsmäßigen Reorganisationsberichtes bleibt bestehen. Und aus der Regionalliga dürfen die LASK Juniors, die ähnlich dem Modell Liefering als FC Juniors OÖ (eigenständiger Hauptverein) weiterspielen würden, sowie Steyr rauf.

Drei Klubs wurde die Spielgenehmigung dagegen verweigert — was auch Auswirkungen auf OÖ-Vereine hätte:

TSV Hartberg: Beim Konkurrenten der Rieder wurden für den Fall des Aufstiegs gleich mehrere Dinge (Stadion, Ausweichstadion, Ausgliederung des Spielbetriebs in Kapitalgesellschaft) bemängelt.

Top drei für Ried Pflicht

Bleibt das so und kommt der TSV in die Top drei, ist der Klassenerhalt für St. Pölten fix. Schafft es auch Ried unter die besten drei Teams, ist der direkte Aufstieg perfekt. Aber: Werden die Innviertler Vierter hinter Hartberg, gibt es kein Nachrücken, ein Top-3-Platz ist also Pflicht. Hartberg kündigte Protest gegen das Urteil an. „Wir sind überzeugt, die Voraussetzungen ordnungsgemäß zu erfüllen“, sagte Präsidentin Brigitte Annerl.

Kapfenberg: Die Steirer erhielten aus finanziellen Gründen keine Spielgenehmigung für die 16er-Liga. Bundesliga-Vorstand Reinhard Herovits machte dem KSV aber Hoffnung: Ein Aspekt sei noch nicht ausreichend nachgewiesen worden. In der Regel sei es aber so gewesen, dass dies geklärt werden konnte, so Herovits.

Zuversicht in Allerheiligen

Allerheiligen: Ohne Lizenz für den USV wären die LASK Juniors fix durch, auch für Steyr sähe es sehr gut aus. Aber der USV kündigte Protest an. „Wir strengen uns nochmal voll an. Vom Sachlogischen her müsste es genehmigt werden“, sagte Sportchef Johannes Thier, dessen Klub sich ein anderes Heimstadion suchen muss. Mittlerweile ist man fündig geworden, es müssen aber Umbaumaßnahmen (Flutlicht, Trainerbänke, Rasen) vorgenommen werden. Die Finanzierung konnte am Dienstag geklärt werden.