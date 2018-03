Programmierfehler kostete Hamilton Sieg in Melbourne

Nicht ein Software-, sondern ein Programmierfehler hat Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton am vergangenen Sonntag den Sieg im Auftaktrennen in Melbourne gekostet. Dies gab das Mercedes-Team am Donnerstag auf seiner Website bekannt. Das Problem sei ein Offline-Tool gewesen, das mit falschen Daten gefüttert worden war, erklärte der an der Strecke verantwortliche Chefingenieur Andrew Shovlin.

Deshalb habe das Tool „eine falsche Zahl“ ausgespuckt, so Shovlin. Mercedes dachte deshalb zu Beginn der virtuellen Safety-Car-Phase im Australien-Grand-Prix, dass Hamilton den Rückstand auf Ferrari-Star Sebastian Vettel nur unter 15 Sekunden halten müsse, um nach dessen Boxenstopp wieder in Führung zu gehen. Tatsächlich lag dieses Zeitfenster aber „knapp unter 13 Sekunden“, wie Shovlin erklärte. Aufgrund dieses Rechenfehlers siegte am Ende Vettel vor Hamilton.