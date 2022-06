Eine 22-jährige Polizeischülerin ist am Donnerstag bei einer Schießausbildung im Einsatztrainingszentrum Sattledt (Bezirk Wels-Land) von einem Projektil verletzt worden. Bei der Dienstpistole war eine Ladehemmung aufgetreten. Daher wollte sie laut Ersthebungen die Waffe in den Holster zurückstecken. Dabei löste sich ein Schuss und das Projektil drang in den linken Oberschenkel. Zwei Einsatztrainer leisteten sofort Erste Hilfe, die Verletzte wurde in Klinikum Wels geflogen.

