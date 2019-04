Proteste im Sudan dauern weiter an

Nach dem Sturz von Langzeitpräsident Omar al-Bashir am vergangenen Donnerstag dauern die Proteste gegen den derzeit regierenden Militärrat an. Tausende Menschen fordern weiterhin die Machtübergabe an eine zivile Übergangsregierung.

Dazu ist die Militärführung, die mit der Opposition über die Bildung einer Übergangsregierung verhandelt, nicht bereit, hat aber dennoch Zugeständnisse gemacht: So solle der künftige Regierungschef ein von den Parteien ausgesuchter Experte sein. Der Staatschef jedoch müsse aus den Reihen der Streitkräfte kommen.

Unterdessen schließt die Militärführung eine Auslieferung Bashirs an den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag nicht mehr völlig aus. Ein Mitglied des Militärrats erklärte, die Entscheidung darüber solle zu einem späteren Zeitpunkt von einer zivilen Regierung getroffen werden. Bashir werden rund um den Darfur-Konflikt unter anderem Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord vorgeworfen.