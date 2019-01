Proteste in mehreren Staaten

„Gelbwesten“-Aufruhr in Frankreich, Proteste in Ungarn und Demonstrationen in Serbien

In Frankreich, Ungarn und Serbien gingen am Wochenende wieder tausende Menschen auf die Straße, um ihrem Ärger kund zu tun. So wurden zum Beispiel bei zum Teil gewaltsamen Protesten der „Gelbwesten“-Bewegung am Samstag in Frankreich nach Polizeiangaben 34 Menschen festgenommen. Die Protestierenden stürmten dabei auch den Amtssitz von Regierungssprecher Benjamin Griveaux. Bei den ersten Protesten im neuen Jahr waren rund 50.000 Menschen auf die Straße gegangen, wie Innenminister Christophe Castaner mitteilte.

In der ungarischen Hauptstadt Budapest setzten tausende Menschen ihre Proteste gegen die rechtskonservative Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban fort. Bei Schneeregen zog die Menge mit Slogans wie „Wir protestieren gegen das Sklavengesetz“, „Generalstreik“ und „Stop Orban“ zum Parlamentsgebäude. Dabei formulierten Oppositionsparteien, Gewerkschaften und NGOs auch ein Ultimatum an Orban. Die Protestbewegung will morgen ein Dokument mit Forderungen an den Ministerpräsidenten übergeben. Dieser habe dann fünf Tage Zeit, eine Verhandlungsdelegation aufzustellen, sagte der Chef der Gewerkschaft der Eisenarbeiter, Zoltan Laszlo. Passiere dies nicht, werde es einen landesweiten Warnstreik geben. Am 19. Jänner sollen landesweit Demonstrationen stattfinden.

Und in Serbien dauern die Protesten gegen Präsident Aleksandar Vucic an: Tausende Menschen gingen bereits den fünften Samstag in Folge in Belgrad auf die Straßen. Einige skandierten Parolen wie „Vucic Dieb“ oder hielten Plakate mit der Aufschrift „Stoppt den Verrat, verteidigt die Verfassung und unterstützt das Volk“.

Anlass der Protestserie waren mehrere Vorfälle, bei denen unter anderem der Anführer des Oppositionsbündnisses “Bündnis für Serbien” verprügelt worden war. Das Bündnis vermutet, dass die Vucics „Serbische Fortschrittspartei“ (SNS) die Schläger angeheuert hatte. Die SNS bestreitet diesen Vorwurf.