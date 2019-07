Proteste und Provokationen

Die Abgeordneten des neu gewählten Europaparlaments sind am Dienstag erstmals nach den EU-Wahlen Ende Mai in Straßburg zusammengetreten. Dass die EU-Volksvertreter in einer politisch höchst turbulenten Phase starten, wurde sichtbar in Protesten katalanischer Unabhängigkeitsbefürworter und Provokationen EU-feindlicher Abgeordneter. Einige der Mandatare trugen indessen gelbe T-Shirts mit der Aufschrift „Stopp Brexit“.

Die Katalanen demonstrierten zu Tausenden vor dem Parlamentsgebäude dagegen, dass drei katalanische Politiker, darunter Separatistenführer Carles Puigdemont, daran gehindert wurden, ihr EU-Mandat anzunehmen. Sie hätten nämlich persönlich in Madrid den Eid auf die Verfassung leisten müssen, wo ihnen freilich die Festnahme gedroht hätte.

Die Abgeordneten der britischen Brexit-Partei lieferten während der konstituierenden Sitzung einen Affront. Sie kehrten in dem Moment, als die Europahymne ertönte, dem Plenum demonstrativ den Rücken. „Die Brexit-Partei hat bereits Präsenz gezeigt“, twitterte Parteichef Nigel Farage hinterher zu einem Foto der Aktion.

Zahl der Mandate noch nicht endgültig

Die EU-Gegner haben ihre Mandate paradoxerweise dem bislang nicht vollzogenen Austritt Großbritanniens zu verdanken. Auch, dass das neue EU-Parlament 751 und nicht bloß 705 Abgeordnete zählt, ist auf die Brexit-Verzögerung zurückzuführen. Österreich hätte durch den Brexit dagegen sogar ein Mandat hinzugewonnen. So ist es — vorerst — nur mit 18 Mandataren vertreten. Antonio Tajani, dessen Amtszeit als Parlamentspräsident um Mitternacht endete, wünschte besonders den neuen Abgeordneten — unter ihnen die Oberösterreicherin Angelika Winzig (ÖVP) — viel Erfolg. Nach einem Austritt der Briten f#llt das 19. österreichische Mandat an Thomas Waitz von den Grünen.

Die EVP, bei der Europawahl als stärkste Fraktion bestätigt, stellt 182 Abgeordnete. An zweiter Stelle liegen die Sozialdemokraten (S&D) mit 154 Sitzen. Darauf folgen die liberale Fraktion Renew Europe (108), die Grünen (74), die neugegründete Rechtsfraktion des italienischen Lega-Chefs Matteo Salvini Identität und Demokratie (73), die europakritische Fraktion EKR (62) und die Linke (41).

Die zweite Rechtsfraktion Europa der Freiheit und direkten Demokratie (EFDD) kam nicht mehr zustande. Sie scheiterte an der Voraussetzung, wonach die Abgeordneten einer Fraktion aus mindestens sieben EU-Staaten kommen müssen. Die 43 Mandate der britischen Brexit-Partei sowie die Fünf-Sterne-Bewegung aus Italien werden nunmehr den fraktionslosen Parteien zugerechnet. Auf diese entfallen nun 57 Parlamentssitze.

Heute wird das neue Parlament aus seiner Mitte einen Präsidenten küren. Wer kandidiert, hängt letztlich auch vom Ausgang des Personalpokers beim Brüsseler EU-Gipfel ab.