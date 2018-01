Messerattacke auf Ehefrau: 12 Jahre Haft für Afghanen

LINZ – Der Prozess gegen einen 38-jährigen Afghanen, der versucht haben soll, seine Frau zu töten, endet Mittwochabend am Landesgericht Linz mit einer Zusatzstrafe von zwölf Jahren. Die Geschworenen sahen in der Tat einen Mordversuch. Eine offene Bewährungsstrafe wurde widerrufen. Zweimal war der Mann seit seiner Ankunft in Österreich im Jahr 2015 bereits verurteilt worden —wegen fortgesetzter Gewaltausübung bzw. Drohungen gegen die Frau und wegen Nötigung einer Tochter.

Der Angeklagte hatte wie berichtet in einem Asylquartier im Bezirk Freistadt die Mutter seiner vier Kinder mit einem Messer schwer verletzt und mit einem Benzinkanister in der Hand gedroht, alles niederzubrennen.

Staatsanwalt Alfred Schaumüller sah einen Mordversuch. Er verwies darauf, dass der Mann seiner Frau bereits mehrfach gedroht habe, sie zu töten. Er würde die Verantwortung des 38-Jährigen auch nicht als milderndes Tatsachengeständnis werten. Denn der Asylwerber hatte vor Gericht eine andere Version als vor der Polizei aufgetischt und u. a. behauptet, seine Frau sei ihm in das Messer gefallen, mit dem er zuvor einen Apfel geschnitten habe.

Verteidiger Günter Tews bezweifelte, dass ein Laie, der jemanden mit einem Messer töten wollte, wie im vorliegenden Fall auf den Kopf zielen würde. Die Verletzungen könnten im Gerangel passiert sein oder weil sein Mandant hingestochen habe, aber das sei nicht in Tötungsabsicht geschehen. Im Gegensatz zum Staatsanwalt sah er einen freiwilligen Rücktritt vom Versuch.

Die Opfervertreterin sprach von einem „reinen Zufall, dass meine Mandantin heute nicht tot ist“.