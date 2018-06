Prozess um angeblich IS-motivierte Tötung von Linzer Ehepaar

Ein mutmaßlicher IS-Sympathisant, der im Vorjahr ein betagtes Ehepaar getötet und in dessen Haus Feuer gelegt haben soll, muss sich ab Montag vor dem Landesgericht Linz verantworten. Der 55-jährige Tunesier soll kurz vor der Tat IS-Anführer Abu Bakr al-Baghdadi auf Facebook die Treue geschworen haben. Für den Prozess gelten daher erhöhte Sicherheitsbestimmungen.

Der Angeklagte, der seit langem in Österreich lebt, hat bei der Polizei als Motiv angegeben, er habe ein Exempel an der Gesellschaft und der FPÖ, durch die er sich als Ausländer und Muslim diskriminiert fühlte, statuieren wollen. Bei den Mordopfern dürfte er ein – nicht existentes – Naheverhältnis zu den Blauen vermutet haben. Die Staatsanwaltschaft legt ihm Mord, Brandstiftung, Mitgliedschaft in einer terroristischen bzw. kriminellen Vereinigung und – wegen eines Vorfalls in der Justizanstalt – gefährliche Drohung zur Last. Dem 55-Jährigen drohen zehn bis 20 Jahre Haft oder lebenslang sowie eine Einweisung in eine Anstalt. Ein Urteil wird für Mittwoch erwartet.