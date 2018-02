Prozess um gefälschtes Uni-Diplom: Diversion

LINZ – Der Prozess gegen eine frühere Angestellte am Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl in Linz, die sich ihren Posten mit einem gefälschten Uni-Diplom erschlichen haben soll, ist am Montag am Landesgericht Linz mit einem Diversionsangebot zu Ende gegangen.

Die 40-Jährige muss eine Geldstrafe von 1750 Euro zahlen. Die Zahlungsfrist endet am 15. März. In der Verhandlung hatte sich die Frau voll geständig gezeigt.

Uni-Überprüfung brachte Fall ins Rollen

Bei einer Bewerbung um einen anderen Job im Asylamt war der Fall aufgeflogen. Die 40-Jährige soll in ihren Bewerbungsunterlagen ein gefälschtes Uni-Diplom über einen Jus-Abschluss vorgelegt haben. Als die Unterlagen bei der Johannes Kepler Universität in Linz überprüft wurden, kam der Fall ins Rollen.

Das brachte der Frau, die zunächst als Teamleiterin und dann als juristische Referentin tätig beim Asylamt war, jetzt einen Prozess wegen Urkundenfälschung und „Erschleichung eines Amtes“ ein. Der 40-jährigen Oberösterreicherin drohten bis zu zwei Jahre Haft.

Das Bundesamt für Asyl hat die Frau bereits gekündigt. Ihre zuvor ausgestellten Asylbescheide sollen gültig bleiben, hieß es dazu aus dem Innenministerium. Laut eines Sprechers brauchen die Mitarbeiter dafür keinen Jus-Abschluss.