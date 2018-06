Prozess verloren: Fünf Journalisten erschossen

ANNAPOLIS — Bei einem gezielten Angriff auf eine Lokalredaktion im US-Staat Maryland hat ein Mann mindestens fünf Menschen getötet — eine erst kürzlich eingestellte Verkaufsassistentin, der stv. Chefredakteur, eine Lokalreporterin, ein Sportjournalist, ein Leitartikel-Autor und der stv. Chefredakteur. Zwei weitere Menschen in der Redaktion der Zeitung „Capital Gazette“ in Annapolis seien verletzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit, vermutlich durch umherfliegende Glassplitter. Der Angriff ereignete sich um 14.40 Uhr Ortszeit (20.40 Uhr MESZ). Der Schütze konnte festgenommen werden.

Bei ihm handelt es sich um einen 38-jährigen IT-Spezialisten. Er dürfte sich von Justiz und Medien unverstanden gefühlt haben. Nach Berichten der „Capital Gazette“ stammt er aus der rund 40 Kilometer entfernten Stadt Laurel und focht mit dem Blatt seit Jahren einen erbitterten Rechtsstreit aus. Die Zeitung hatte 2011 über Belästigungsvorwürfe gegen ihn berichtet. Daraufhin sei dieser vor Gericht gezogen und habe verloren.

Unter Tisch versteckt

Vor den Schüssen in der Redaktion der „Capital Gazette“ hat der 38-Jährige noch seine Fingerspitzen verstümmelt, offenbar in der Absicht, seine Identifizierung über Fingerabdrücke zu verhindern. Als die Polizei ihn im Newsroom fasste, hatte er seine Schrotflinte weggelegt und sich unter einem Tisch versteckt.