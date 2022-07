Prozess wegen Mordversuchs an Sohn in Wels

Ein 66-Jähriger, der Anfang Jänner seinen Sohn zu töten versucht haben soll, ist am Freitag in Wels vor Gericht gestanden. Laut Anklage habe er dem 34-Jährigen dreimal in den Bauch gestochen. Die stark alkoholisierten Männer waren zuvor in Streit geraten, Anlass dafür: zu laute Musik. Ein Urteil wurde für den frühen Abend erwartet.

Ursprünglich war für den Prozess Anfang Juni nur ein Tag vorgesehen gewesen. Doch am Ende des langen Verhandlungstages hatte sich ergeben, dass die Fragen an die Geschworenen noch bezüglich Notwehr sowie eines Rücktritts vom Mordversuch ergänzt werden mussten. Am Freitag wurde nun die Hauptverhandlung mit den ergänzten Fragen und den Abschlussplädoyers fortgesetzt.

Die beiden Männer waren am 5. Jänner 2022 wieder einmal aneinandergeraten, diesmal wegen der lauten Musik. Der Staatsanwalt sprach von einem generell „schwierigen Vater-Sohn-Verhältnis“ und meinte auch, das Opfer sei „kein Sympathieträger“ und habe laut Vater schon „mehrfach Grenzen überschritten“. Befördert durch den starken Alkoholkonsum sei die Situation eskaliert, plötzlich habe der Angeklagte mit einem „Kampfmesser mit voller Wucht dreimal dem Sohn in den Bauch gestochen“. Dieser verlor 1,5 Liter Blut.

Für den Staatsanwalt ein klarer Fall von Tötungsabsicht. Auch Aussagen vor Gericht wie „ich rastete aus und stach zu“ würden dies belegen. Laut dem Opfer soll er noch „stirb Hurensohn, du wirst sterben“ gerufen haben. Dass sich der 66-Jährige nur verteidigen wollte, weil er von dem 34-Jährigen tätlich angegriffen worden sei, dafür fehle jeder Beweis. Und dass der Angeklagte, nachdem er den Sohn blutend am Boden sah, seine von ihm getrennt lebende Frau anrief, könne unterschiedlich interpretiert werden, so der Staatsanwalt. Denn auch wenn dieser in dem Telefonat meinte, die Frau solle Rettung und Polizei rufen, erklärte er auch, den Sohn getötet zu haben.

Für den Verteidiger war jedoch besagter Anruf ein Indiz für einen Rücktritt vom Mordversuch. Schließlich habe sein Mandant veranlasst, dass Hilfe komme. Als die Rettung erschien, hatte dieser den Schwerverletzten bereits in die stabile Seitenlage gebracht und ein Glas Wasser geholt. Ohne Hilfe wäre der 34-Jährige verstorben, hatte auch der Sachverständige erklärt.

Weiters zeigte sich der Verteidiger davon überzeugt, dass der Vater „aus Furcht und Schrecken“ vor seinem Sohn im asthenischen Affekt (heftige Erregung aus einer Schwäche heraus) in Notwehr zugestochen habe.

Notwehr hielt der Staatsanwalt aus zwei Gründen für ausgeschlossen: So habe der Pensionist dreimal zugestochen und vor dem ersten Stich 15 bis 20 Sekunden das Messer in der Hand gehalten. Der Angeklagte meinte, bevor sich die Geschworenen zu den Beratungen zurückzogen: „Ich fühle mich nicht schuldig, mehr habe ich nicht zu sagen“.