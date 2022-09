Prozess zu Terroranschlag in Nizza 2016 beginnt

Mehr als sechs Jahre nach dem Terroranschlag in Nizza mit 86 Toten beginnt am Montag der Prozess gegen acht mutmaßliche Unterstützer. Über dreieinhalb Monate hinweg werden sie sich vor einem Pariser Spezialgericht verantworten müssen, teils auch wegen des Vorwurfs, Mitglied einer terroristischen Vereinigung gewesen zu sein. Den Angeklagten drohen Haftstrafen zwischen fünf Jahren und lebenslänglich.

Am 14. Juli 2016, dem französischen Nationalfeiertag, war der 31 Jahre alte Tunesier Mohamed Lahouaiej Bouhlel auf der Flaniermeile Promenade des Anglais in Nizza mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge gerast. Letztlich gab es 86 Todesopfer, mehr als 200 Menschen wurden verletzt. Der Gewalttäter wurde nach der Tat erschossen. Die Terrormiliz Islamischer Staat reklamierte die Tat für sich.