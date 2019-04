Prozessbeginn für Max Zirngast in Ankara

Der in der Türkei wegen angeblicher Mitgliedschaft in einer Terrororganisation angeklagte österreichische Student und freie Journalist Max Zirngast steht am heutigen Donnerstag in Ankara erstmals vor Gericht. Zirngast weist die Anklage zurück. Die Vorwürfe seien nicht ernst zu nehmen, erklärte er im Vorfeld des Prozesses im Gespräch mit der APA.

Der damals 29-jährige Aktivist war im September vergangenen Jahres festgenommen und inhaftiert worden. Nach Annahme der Anklage durch das Gericht wurde Zirngast am 24. Dezember unter Auflagen – darunter ein Ausreiseverbot aus der Türkei – freigelassen. Österreichische und internationale Journalistenvereinigungen sehen die Anklage als politisch motiviert an.