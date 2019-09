Pseudo-Entspannung

Es war sicher kein Zufall, dass Pekings Statthalterin in Hongkong kurz vor der China-Visite Angela Merkels das umstrittene Auslieferungsgesetz endgültig zurückgezogen hat.

Obwohl das KP-Regime energisch bestreiten würde, ausländischem Druck nachgegeben zu haben, wollte es vor dem Besuch der deutschen Kanzlerin eine weitere Eskalation im Hotspot Hongkong vermeiden.

Dies erleichterte es Merkel, sich zu dem schwelenden Konflikt weitgehend neutral zu äußeren. Premier Li verabreichte dem Gast zudem mit der Formulierung, das Problem Hongkong werde im „Rahmen der Gesetze“ gelöst, eine Beruhigungspille.

Diese bewirkt aber nur eine Sinnestrübung. Denn wenn in China Blut fließt, dann immer „im Rahmen der Gesetze“. In diesem Pseudo-Rechtsstaat setzen Gesetze der Staatsgewalt keinerlei Grenzen.

„Die ganz große Konfrontation steht in Hongkong erst bevor.“

Genau darum geht es aber in der Auseinandersetzung in der früheren britischen Kronkolonie. Das seit der Rückgabe an China 1997 geltende Prinzip „Ein Land — zwei Systeme“ gilt zwar noch bis 2047, wird aber schon jetzt — siehe Auslieferungsgesetz — auszuhöhlen versucht. Denn Peking will nur ein, nämlich sein System.

Für hochrangige Gäste aus dem Westen inszenierte Entspannungsphasen können nicht darüber hinwegtäuschen: Die ganz große Konfrontation steht in Hongkong erst bevor.