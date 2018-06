Public Viewing bringt Stimmung für Fans und Wirte

Von Christoph Steiner

Es ist keine Woche mehr bis zum Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland und auch ohne Österreich-Beteiligung rüsten sich vor allem die heimischen Wirte schon für die Bedürfnisse der Fußballfans. Während der WM kein Bewegtbild vom Fußballspektakel zu zeigen, gilt gemeinhin als Nachlässigkeit, vor allem die Abendspiele sollen zu einem gemeinschaftlichen After-Work-Erlebnis gemacht werden.

Lizenz nicht immer nötig

In der Gastroszene sind die Vorbereitungen jedenfalls großteils abgeschlossen – wer groß präsentieren will oder Eintritt für’s Fußball schauen verlangt, der musste beim ORF für den Weltfußballverband um eine Lizenz anfragen. Unter drei Meter Bildschirmdiagonale dürfen Wirte lizenzfrei WM-Feeling verbreiten. „In den überwiegenden Fällen ist die Übertragung in der Gastronomie lizenzfrei“, erklärt WKOÖ-Experte Stefan Praher, der vor allem bei anhaltendem Schönwetter Umsatzzuwächse für die Wirte erwartet. „Es ist einfach im Trend und lustig so ein Spiel in der Gruppe zu erleben, dabei herrscht super Stimmung“, erwartet Praher, dass das Fehlen Österreichs der Begeisterung keinen Abbruch tun wird.

Für einige der größten Public-Viewing-Events sorgt der ORF mir den jeweiligen lokalen Veranstaltungspartnern.

Linz, Wels und Freistadt

In Wels wird am Minoritenplatz eine knapp 20 Quadratmeter große LED-Leinwand aufgebaut, in der Plus City in Pasching wetterfest auf Großleinwänden übertragen. Als Abrundung wird es neben einer Panini-Pickerl-Tauschbörse auch Tischfußball, Gewinnspiele und eine Torwand geben.

In der Landeshauptstadt locken gleich mehrere Hot Spots zum Fußball schauen. Etwas kleiner als noch bei der Euro 2016 gibt sich heuer das Offene Kulturhaus, wo am Freideck übertragen wird. „Wegen den frühen Beginnzeiten und dem Fehlen Österreichs werden wir am Freideck Platz für 150 Leute bieten. Das Motto lautet ‚Chillen, grillen, kicken‘, es wird also gemütlich werden“, so OK-Chef Wolfgang Steininger, der auch in Freistadt für Fußballstimmung sorgen wird: bei Schönwetter sollen dort l die Abendspiele auch im Schanigarten gezeigt werden.

Sandburg und Arkadenhof

In der Linzer Innenstadt hat sich der Arkadenhof speziell für die Weltmeisterschaft gerüstet. Dort wird der komplette Barbereich in eine Fußball-Lounge verwandelt und auch das kulinarische Konzept wird auf das fußballhungrige Volk angepasst, berichtet Geschäftsführer Rene Weber: „Es wird typische Stadiongerichte geben wie Hot Dog oder Burger, aber auch eine Maurerforelle wird es geben. Zudem gibt’s nach dem vierten Seiterl das fünfte gratis.“

Während man im Arkadenhof bewusst auf Wettersicherheit gesetzt hat, baut man in der Sandburg auf den Wettergott und das verbundene Sommerfeeling.

WM-Feeling im Liegestuhl

Wie schon bei der Euro 2018 wird auch dieses Mal die Wiesenfläche der Sandburg-Location an der Linzer Donaulände zur WM-Arena. Sowohl von den Liegestühlen vor der LED-Leinwand als auch von der Sandfläche und der Terrasse wird freie Sicht auf die Spiele versprochen. Kulinarisch wird das Angebot jeden Spieltag auf die Mannschaften des Tages abgestimmt. Spezielles Gimmick für Gaming-Freunde: An den spielfreien Tagen wird es zweimal ein Fifa-Turnier geben. Dass Fehlen Österreichs soll die Stimmung in der Sandburg nicht mindern: „Auch wenn mein rot-weiß-rotes Herz etwas schmerzt, ich bin mir sicher es wird eine großartige WM und wir werden heiße Fußballnächte bei uns erleben“, ist Sandburg-Chef Karl Weixelbaumer positiv gestimmt.