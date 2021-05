Public Viewing wandert von der Sandburg an die Linzer Donaulände

Das VOLKSBLATT hatte es in der vergangenen Woche groß berichtet: Nach den aktuell geltenden Regeln müssten Gastronomen und Veranstalter ihre Gäste bei den Abendspielen der Fußball-Europameisterschaft nach der ersten Halbzeit nach Hause schicken – ein Unding.

Nun zeichnet sich ab: Einen Tag vor Ankick der Euro am 11. Juni sollte die 22-Uhr-Sperrstunde fallen. In Linz ist die Freude beim aktuell einzigen angemeldeten Veranstalter eines Public Viewings dementsprechend groß.

Sandburg-Mastermind Karl Weixelbaumer wartet auch mit einer spannenden Neuerung gegenüber den Vorjahren auf. Der Public-Viewing-Bereich wird nicht mehr in die Sandburg eingebettet, sondern wandert an der Donaulände hinab und wird dort den Platz einnehmen, den in den Vorjahren etwa die Bühne des Ahoi!

Pop-Festivals besetzt hatte. 500 Besucher sind laut Magistrat angemeldet, ab kommender Woche wird eine Online-Registrierung freigeschaltet. Bei geringem Andrang soll auch eine Anmeldung vor Ort möglich sein.