Puigdemont droht nun keine Auslieferung mehr

Die spanische Justiz verzichtet auf eine Auslieferung des in Deutschland festgenommenen katalanischen Separatisten-Führers und früheren Regionalpräsidenten Carles Puigdemont. Grund dafür ist, dass das Oberlandesgericht im deutschen Schleswig-Holstein, wohin Puigdemont im Zuge seiner Flucht Ende März gelangt war, kürzlich eine Auslieferung zwar für zulässig erklärt hatte — aber nur wegen des Verdachts der Veruntreuung und nicht wegen des viel schwerwiegenderen Verdachts der Rebellion, der jedoch Hauptvorwurf der spanischen Justiz war. Gemäß geltender Rechtsgrundsätze in der EU hätte Puigdemont damit nur noch wegen des schwächeren Vorwurfs vor Gericht gestellt werden können.

Der zuständige Ermittlungsrichter am Obersten Gericht in Madrid, Pablo Llarena, hat auch die europäischen Haftbefehle gegen fünf weitere Separatisten aufgehoben. Zugleich attestierte er der deutschen Justiz „Mangel an Engagement“. Denn sie habe die Handlungsfähigkeit von Llarena als Ermittlungsrichter untergraben. Unterdessen forderte Puigdemont die Freilassung aller in Spanien inhaftierten Separatisten.