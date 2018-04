Puigdemont reicht Madrid die Hand

Der abgesetzte katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont ließ sich am Freitag nach der Entlassung aus der Auslieferungshaft im norddeutschen Neumünster nicht zu Triumphgehabe hinreisen. Vielmehr reichte der Separatistenführer der spanischen Regierung die Hand. „Die Stunde des Dialogs ist gekommen“, sagte er nach dem Verlassen der Justizanstalt, in der er zehn Tage verbracht hatte. Es gebe keine Rechtfertigung für die Madrider Regierung, nicht in Gespräche mit den katalanischen Führern zu starten.

Puigdemonts Dialogangebot kommt aus einer plötzlichen Position der Stärke. Nachdem er im Herbst zunächst nach Belgien flüchten musste und im März bei der Einreise nach Deutschland aufgrund eines Europäischen Haftbefehls festgenommen wurde, hat sich das Blatt nun gewendet. Er wurde gegen 75.000 Euro Kaution unter Auflagen (regelmäßiges Melden bei der Polizei) am Freitag freigelassen.

Spanisches Eigentor

Noch bedeutender ist jedoch, dass das Oberlandesgericht Schleswig den zentralen spanischen Vorwurf gegen Puigdemont, jenen der Rebellion, als unbegründet zurückgewiesen hat. Wie schon zuvor in Belgien ist damit auch in Deutschland die Hoffnung der spanischen Justiz geplatzt, Puigdemont wegen des Strebens nach einer Abspaltung Kataloniens als Hochverräter verfolgen zu können. Lediglich der Vorwurf der Veruntreuung öffentlicher Gelder (zur Finanzierung der von Madrid für illegal erklärten Abspaltungsreferendums) steht noch im Raum. Selbst wenn Deutschland den Katalanen deswegen ausliefern sollte, könnte dieser dann aber auch in Spanien nicht mehr wegen Rebellion vor Gericht gestellt werden. Madrid hat sich also mit dem Versuch einer juristischen Verfolgung Puigdemonts über die spanischen Grenzen hinaus ein Eigentor geschossen.

Rajoy unter Druck

Das bringt den spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy massiv unter Druck. „Mit keinem Misserfolg dieser Regierung werden die Spanier so hart ins Gericht gehen wie mit diesem“, griff die Rajoys Volkspartei (PP) bisher nahestehende Zeitung El Mundo den Premier gestern frontal an. Hinter vorgehaltener Hand sprechen Parteifreunde von Rajoy von einem „Desaster“. Er selbst hat sich bis zum Abend nicht zu der neuen Entwicklung geäußert.