Putin besucht im Juni Österreich

Knapp vier Wochen nach seiner gestrigen Vereidigung auf eine vierte Amtszeit wird der russische Präsident Wladimir Putin Österreich besuchen: Nach Angaben der Präsdientschaftskanzlei in Wien wird der Kremlchef am 5. Juni zu einem eintägigen Arbeitsbesuch nach Wien kommen. Anlass für die Visite ist der 50. Jahrestag der Unterzeichnung von Gaslieferverträgen zwischen der OMV und der damaligen Sowjetunion am 1. Juni 1968. Putin hatte beim Besuch von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) Ende Februar in Moskau unter Verweis auf dieses Jubiläum betont, dass Russland bewiesen habe, ein zuverlässiger Energielieferant zu sein.

Wien bleibt auf EU-Linie

Weiteres Gesprächsthema werden wohl die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen sein, die durch die im Zuge des Ukraine-Konflikts verhängten Sanktionen und der Affäre um den Giftanschlag auf den Ex-Spion Sergej Skripal sehr belastet sind. „Österreich wird in relevanten Fragen an der EU-Linie festhalten und will mit Russland im Gespräch bleiben“, betonte der Sprecher von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Reinhard Pickl-Herk.

Putins Lebenssinn

Putin wurde gestern in einer prunkvollen Feier mit 5000 Gästen im Kreml zum vierten Mal als Präsident vereidigt. In einer kurzen Rede dankte er für die Unterstützung bei der Präsidentenwahl im März, bei der er auf knapp 77 Prozent der Stimmen gekommen war. „Ich betrachte es als meine Aufgabe und als meinen Lebenssinn, mein Möglichstes für Russland zu geben, in der Gegenwart und in der Zukunft“, so Putin nachdem er den Amtseid auf einer goldverzierten Ausgabe der Verfassung abgelegt hatte. Unmittelbar danach schlug er erwartungsgemäß seinen 52-jährigen Vertrauten Dimitri Medwedew für eine neuerliche Kandidatur als Regierungschef vor.

Ehrengast Schröder

Zu den Gästen der Zeremonie gehörte der ehemalige deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder. Der Sozialdemokrat war auch einer der wenigen Gäste, denen Putin nach der Vereidigung die Hand gab. Seit seinem Ausscheiden 2005 arbeitet der Ex-Kanzler für russische Energiekonzerne und wurde dafür immer wieder kritisiert.

Wie eine Zarenkrönung

Zu einer Zarenkrönung fehle nur noch die Salbung, schrieb das Boulevardblatt Moskowski Komsomolez despektierlich über die Vereidigungsfeier. Tatsächlich hat der 65-jährige ehemalige KGB-Agent Putin eine Machtfülle erreicht, die jener der alten Zaren ähnelt.

Überschattet wurde die Amtseinführung von der Gewalt, mit der die russische Polizei am Samstag Kundgebungen von Regierungsgegnern aufgelöst hatte. Landesweit waren etwa 1600 Oppositionellen festgenommen worden. Die meisten wurden zwar wieder freigelassen, doch das Bürgerrechtsportal OVD-Info zählte am Montag immer noch Dutzende Demonstranten in Gewahrsam.