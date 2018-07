„Putin kann für mich in Europa der einfachste Fall werden“

Dunkle politische Gewitterwolken brauen sich zusammen, wenn US-Präsident Donald Trump am Mittwoch mit dem Nato-Gipfel in Brüssel seine einwöchige Europareise beginnt. Weitere Stationen sind am Freitag Großbritannien und Schottland und am Montag schließlich das Zusammentreffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin im finnischen Helsinki.

Als Streitpunkt Nummer eins bei der Nato zeichnet sich die Unterdotierung vieler Militärbudgets ab. Speziell der deutschen Regierung wirft Trump einen Sparkurs auf Kosten der USA vor. In dieser Frage zeigte sich der US-Präsident auch gestern unversöhnlich: „Die USA zahlen ein Vielfaches mehr als jedes andere Land, nur um sie zu beschützen. Nicht fair für den US-Steuerzahler“, twitterte Trump vor seiner Abreise. Angesprochen auf das Besuchsprogramm ätzte er dann weiter: „Ich habe die Nato, ich habe Großbritannien — überall eine turbulente Situation. Offen gesagt könnte Putin da der einfachste Fall werden.“ Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg versuchte gestern die Wogen zu glätten: acht Länder würden heuer die vom Bündnis gesetzte Untergrenze von zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Militärausgaben erreichen, somit vier mehr als zuletzt: Lettland, Polen, Litauen und Frankreich stoßen somit zu den Nato-Vorzugsschülern USA, Großbritannien, Griechenland und Estland. Auch EU-Ratspräsident Donald Tusk rief den US-Präsidenten gestern zur Mäßigung auf: „Liebes Amerika, schätze Deine Alliierten! Schließlich hast Du ja nicht so viele!“

Erste Geplänkel vor Gipfel

Aus Russland kam im Vorfeld des montägigen Gipfeltreffens erste Kritik. Mit der Verlegung von Nato-Soldaten in Richtung russische Grenze gebärde sich das Bündnis aggressiv. Trump meinte auf die Frage zu seinem Verhältnis zu Wladimir Putin: „Er ist ein Konkurrent. Es ist aber sicher gut, mit Russland klarzukommen und mit China auch.“