Putin rüstet Russland atomar auf

Nachdem US-Präsident Donald Trump Anfang Februar die beschleunigte Entwicklung neuer Atomwaffen mit geringer Sprengkraft verkündet hatte, zog am Donnerstag der russische Präsident nach: Bei seiner Rede an die Nation präsentierte Wladimir Putinneue, angeblich nicht abfangbare Nuklearwaffent. Er nannte die schwere Interkontinentalrakete „Sarmat“, die Hyperschallrakete „Kinschal“ (Dolch), einen atombetriebenen Marschflugkörper. Das sei eine Reaktion auf die US-Raketenabwehr, so Putin gut zwei Wochen vor der Präsidentenwahl.

Russland verfüge nun über Raketen, die kein anderes Land habe. Mit bisher verfügbaren Mitteln könnten sie nicht abgefangen werden. Die Hyperschallwaffen brächten, so Putin, deutliche Vorteile: Für heutige Abwehrsysteme könnten sie unverwundbar sein, weil sie schneller seien.

Ob alle Ankündigungen Putins ernst zu nehmen sind, bezweifeln Experten. Insbesondere Raketen mit atomarem Antrieb gelten als nicht machbar.

Freiheitsversprechen

Neben dem Versprechen militärischer Stärke, das bei russischen Wähler gut ankommt, ließ Putin mit einem anderen, für ihn eher ungewöhnlichen Versprechen aufhorchen: Es soll mehr Freiheit geben in Russland. Für den Fortschritt sei es nötig, „Freiheiten in allen Bereichen zu vergrößern“, so Putin. Die demokratischen Institutionen, die Zivilgesellschaft und die Gerichte müssten gestärkt werden. Die Ankündigung steht im Gegensatz zur Einschränkung demokratischer Grundrechte in den vergangenen Jahren.

Hacker-Angriff auf deutsche Regierung noch nicht abgewehrt

Der Hackerangriff auf die deutsche Regierung dauert offenbar weiter an. Es handle sich um „einen veritablen Cyberangriff auf Teile des Regierungsnetzes“, sagte der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums des Bundestages (PKGr), Armin Schuster (CDU), nach einer Sitzung des Gremiums am Donnerstag in Berlin. Es gehe um einen „noch laufenden Angriff“, sagte Schuster. Aus diesem Grund „wären öffentliche Diskussionen über Details schlicht eine Warnung an den Angreifer, die wir nicht geben wollen“. Damit wies er indirekt auch Kritik an der sehr zurückhaltenden Informationspolitik der Regierung zurück. Auch für eine komplette Schadensbeurteilung sei es noch zu früh. Innen-Staatssekretär Ole Schröder (CDU), betonte, die Angreifer seien „jederzeit voll kontrolliert von den Sicherheitsbehörden beobachtet worden“.

Aus Sicherheitskreisen war durchgesickert, dass schon vor einem Jahr Schadsoftware ins Regierungsnetz eingeschleust wurde. Über allem steht die Frage: Von wem? Entgegen ersten Spekulationen soll es nicht die russische Gruppe „APT28“ gewesen sein, sondern die ebenfalls russische Gruppe „Snake“.

Die Attacke könnte Teil eines noch größeren Angriffs auf EU-Staaten gewesen sein. „Wir beobachten seit einigen Monaten, dass ‚APT28‘ gezielt Außen- und Verteidigungsministerien in der EU angreift und versucht, sich Zugang zu geschützten Systemen zu verschaffen“, sagte der US-Sicherheitsexperte Benjamin Read der Zeitung Welt. Das Innenministerium in Wien hat bis dato keine Hinweise, dass auch österreichische Regierungsstellen betroffen wären.