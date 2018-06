Putin sucht in Wien Wiederannäherung an Europa

Der russische Präsident Wladimir Putin nützte seinen gestrigen Wien-Besuch für eine Offerte an die Europäische Union. Auch wenn „heute fast alles auf Eis gelegt“ sei, „sind wir offen und bereit für Zusammenarbeit“, zeigte sich der Kremlchef nach einem Arbeitsgespräch mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen offen für eine Verbesserung der Beziehung zur EU. Van der Bellen betonte, dass er „keine grundsätzliche Vertrauenskrise“ mit Russland sehe.

Sanktionenabbau nur im Einklang mit der EU

Eigentlich rennt Putin mit seinem Streben nach besseren Beziehungen zu Europa offene Türen ein. Denn ÖVP und FPÖ haben in ihrem Regierungsprogramm den Abbau der Spannungen mit Russland und den damit verbundenen Sanktionen als Ziel festgeschrieben. Dies allerdings mit dem entscheidenden Zusatz „im europäischen Einklang“.

Und genau das bekam Putin von seinen Gastgebern neben vielen Freundlichkeiten über die guten Beziehungen auch zu hören. Bundespräsident Van der Bellen sagte in Bezug auf die wegen der Krim-Annexion und des Krieges in der Ostukraine verhängten Sanktionen, es sei „so, dass Österreich im Einklang mit der Europäischen Union handelt und handeln wird“. Die Sanktionen seien „schädlich für alle“, sagt Putin. „Wir sind alle daran interessiert, dass die Sanktionen aufgehoben werden.“

Kanzler Kurz erwartet Beitrag Russlands

Dieses Interesse hat auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Dieser erinnerte Putin im Sechs-Augen-Gespräch mit Vizekanzler Heinz-Christian Strache aber auch an dessen Verantwortung: Mit Blick auf die Kriege in der Ostukraine und in Syrien sagt Kurz, „wir hoffen und erwarten uns auch, dass Russland seinen Beitrag leistet, dass die Menschen dort erleben, was sie sich so sehnlich wünschen, nämlich Frieden“. Ebenso hoffe er auf Fortschritte in der Ostukraine im Rahmen des Minsker Abkommens, so dass, „wir Zug um Zug die Sanktionen abbauen können“. Kurz: „Wir glauben daran, dass eine Win-Win-Situation für beide Seiten besser ist als eine Lose-Lose-Situation.“

OMV verlängert Vertrag mit Gazprom bis 2040

Auch wenn es in der Sanktionenfrage keine wirkliche Annäherung gibt, lässt Putin keinen Zweifel, dass er Österreich eine besondere Bedeutung beimisst. Das kommt schon in der Größe der Delegation zum Ausdruck. Neben Außenminister Sergej Lawrow, Verkehrsminister Jewgeni Dietrich und Energieminister Alexander Nowak sind vier weitere Regierungsmitglieder, einige Gouverneure und Wirtschaftsvertreter mitgeflogen.

Putin verweist auf die traditionell guten Beziehungen und auf den wieder wachsenden bilateralen Handel. Österreich und Russland sorgen gemeinsam für Energiesicherheit für den ganzen Kontinent, sagt Putin und übertreibt damit nicht einmal. Die Gasstation Baumgarten in Niederösterreich ist eine der wichtigsten Drehscheiben für die europäische Erdgasversorgung. Vor 50 Jahren hat Österreich als erstes westeuropäisches Land einen Liefervertrag mit der damals sowjetischen Gazprom unterzeichnet. Gestern unterschrieben OMV-Chef Rainer Seele und Gazprom-Chef Alexey Miller im Beisein von Kurz und Putin die Vertragsverlängerung bis 2040. Putin hebt auch hervor, dass Österreich zum umstrittenen Gaspipelineprojekt Nord Stream 2 stehe, mit dem – ebenfalls unter Beteiligung der OMV – noch mehr Erdgas aus Sibirien nach Westeuropa gepumpt werden soll.

Am frühen Abend legte der Kremlchef beim Denkmal für die Rote Armee auf dem Schwarzenbergplatz einen Kranz nieder. Danach traf er in der Wirtschaftskammer hochrangige Wirtschaftsvertreter mit WKÖ-Präsident Harald Mahrer an der Spitze. Im Anschluss stand die Eröffnung einer Ausstellung mit Werken aus der Eremitage in St. Petersburg im Kunsthistorischen Museum auf dem Programm. Noch am späten Abend flog Putin zurück nach Moskau.