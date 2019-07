Putins Chance

In der Ukraine bleibt kein Stein auf dem anderem. Nach seiner fulminanten Kür zum Staatschef feierte Wolodymyr Selenskyj nun bei den Parlamentswahlen einen Erdrutschsieg. Die Wähler haben das politische Establishment nahezu geschlossen davongejagt. Damit beginnt für den TV-Komiker der Ernst des Politikerlebens. Er hat nun zumindest formal die ganze Macht, kann sich also als Präsident nicht auf ein querulierendes Parlament ausreden.

Den Vertrauensvorschuss hat Selenskyj gewonnen, weil er viel versprochen und sein Vorgänger Petroschenko durch Nichteinlösen ebenso vollmundiger Versprechen alles Vertrauen verloren hatte. Wieder einmal war die Hoffnung auf ein Ende von Krieg, Korruption und Armut das entscheidende Wahlmotiv. Ein Wirtschaftswunder wird auch ein ökonomische Wunderwuzzi, den Selenskyj als Regierungschef in Aussicht stellt, nicht wirken können. Aber: Die Basis für einen Aufschwung könnte entstehen, wenn Selenskyj ein Arrangement mit Russland gelingt. Insofern ergibt sich aus der Wende in der Ukraine auch für Wladimir Putin eine Chance: Der Kremlchef kann jetzt beweisen, dass er die Krise in der Ukraine nicht bloß als Dauerdruckmittel gegen den Westen am köcheln hält, sondern ernsthaft Frieden will anstrebt.

Wahrscheinlicher ist freilich eine neuerliche Enttäuschung.