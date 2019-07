Putins Idioten

Ob Oktoberrevolutionär Lenin tatsächlich — wie ihm zugeschrieben — der kommunistischen Ideologie zuneigende West-Intellekuelle als „nützliche Idioten“ bezeichnet hat, ist nicht belegt.

Ob HC Strache den Rubel in die FPÖ-Kasse hätte rollen lassen, wäre der Ibiza-Lockvogel nicht in Wirklichkeit rubellos gewesen, ist ebenso wenig belegt. Nur, dass er sich zum Idioten gemacht hat.

Ob Matteo Salvini von Putin tatsächlich Geld genommen hat, ist auch nach dem Auftauchen des Audiomitschnittes eines Gespräches darüber keinesfalls belegt.

Nicht zu bestreiten ist jedoch das Naheverhältnis, das rechtspopulistische Parteien in Europa zum Kreml pflegen. Von einer ideologischen Nähe wie der zwischen westlichen Linksintellektuellen und sowjetischen Kommunisten zu sprechen, wäre wohl übertrieben. Putin ist nicht ideologie- sondern machtinstinktgetrieben. Für den Kremlchef sind Politiker, die Sand in Europas Getriebe streuen, natürliche Verbündete. Denn Putin hat kein Interesse an einem rund laufenden EU-Motor, der Europa als globaler Machtfaktor auf Touren brächte.

Für die FPÖ gäbe es eine Möglichkeit, nicht länger als Putins nützlicher Idiot dazustehen. Sie bräuchte nur in aller Form ihr Kooperationsabkommen mit der Kreml-Partei aufzukündigen. Wird sie aber nicht tun.