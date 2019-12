Putins Permafrost

Es wäre zu schön gewesen, hätten sich Putin und Selenskyj am Vorabend der Überreichung des Friedensnobelspreises an Äthiopiens Regierungschef Abiy mit einem umfassenden Ostukraine-Abkommen für die nächste Preisverleihung empfohlen. Doch von so einem sind der Russe und der Ukrainer nach dem Pariser Gipfel weit entfernt. Und es ist auch höchst unwahrscheinlich, dass es in absehbarer Zukunft dazu kommen wird.

Nicht, dass es in Paris gar keinen Fortschritt gegeben hätte. Immerhin verkündete man (wieder einmal) einen Waffenstillstand und leierte einen weiteren Gefangenenaustausch an. In zentralen Streitpunkten aber — Wahlen in den Rebellengebieten und Kontrolle der Grenze zu Russland durch die Ukraine — gab es keine Annäherung.

Das sollte allerdings niemanden verwundern. Denn Putin hat kein Interesse an einer nachhaltigen Lösung dieses sowie anderer Territorialkonflikte im russischen „Vorhof“. Bestenfalls werden diese „eingefroren“, um bei Bedarf jederzeit hochgekocht werden zu können.

„Eingefrorene Konflikte sind Russlands Garantie, als Supermacht ernst genommen zu werden.“

Eingefrorene Konflikte sind Russlands Garantie, als Supermacht ernst genommen zu werden. Mit positiven Assets — etwa einem attraktiven Gesellschaftsmodell oder wirtschaftlicher Größe — kann der Putinismus nicht punkten. Er ist angewiesen auf sein destruktives Potenzial. Friedensnobelpreis gewinnt man so keinen.