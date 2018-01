Pyeongchang? No way, we want Super Bowl LII!

Die New England Patriots und die Philadelphia Eagles bestreiten das Endspiel der National Football League in Minneapolis, Minnesota

„America first!“ Olympische Spiele interessieren in Nordamerika, wenn überhaupt, erst nach dem Super Bowl Sunday. Am 4. Februar herrscht wieder Ausnahmezustand, beim 52. Endspiel der National Football League zwischen Titelverteidiger New England Patriots und den Philadelphia Eagles wird weltweit knapp eine Milliarde Zuschauer vor TV- und Streaminggeräten sitzen. Den illustren Rahmen für das Sportereignis des Jahres in Nordamerika bildet das US-Bank-Stadium von Minneapolis, vor eineinhalb Jahren fertig gestellt und bereits ein Wahrzeichen der Stadt am Oberlauf des Mississippi.

Die gute Nachricht für spät Entschlossene gleich vorweg, es gibt noch Karten für die Super Bowl LII, sogar erste Reihe fußfrei. Die schlechte Neuigkeit: der Sitzplatz in Reihe eins will mit knapp 28.000 US-Dollar abgegolten sein, plus Steuern und Nebengebühren. Zum aktuellen Umrechnungskurs bleiben netto knapp über 22.500 Euro, ein echtes Schnäppchen sieht anders aus. Das wäre im Vergleich dazu eine Eintrittskarte der Topkategorie beim Fußball-WM-Finale in Russland, die kostet nämlich läppische 950 Euro.

Der mehrstündige Kampf um die Vince-Lombardi-Trophy wird in einer hypermodernen Arena absolviert, läppische 1100 Millionen Dollar hatte der Bau verschlungen. Knapp über 66.000 Fans werden am Sonntagabend unter der Kuppel Platz nehmen und das Spiel auf zwei Video-Wänden verfolgen können, jede mehr als 1100 Quadratmeter groß, zusätzlich sind im US Bank Stadium 2000 Flachbildschirme montiert.

Und für die wichtigste Nebensache zwischendurch stehen immerhin 979 Toiletten (hoffentlich) offen.

aha