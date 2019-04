Queen am 93. Geburtstag bei Gottesdienst in Windsor

Die britische Königin Elizabeth II. ist am Ostersonntag 93 Jahre alt geworden. Gemeinsam mit Familienmitgliedern besuchte die Monarchin eine Messe in der St.-Georgs-Kapelle auf dem Gelände von Schloss Windsor. Begleitet wurde die Queen unter anderem von Prinz William (36) und Herzogin Kate (37) sowie von Prinz Harry (34). Die hochschwangere Meghan fehlte allerdings.

Meghan erwartet Ende April/Anfang Mai ihr erstes Kind. Offiziell ist noch kein voraussichtlicher Geburtstermin für das achte Urenkelkind der Königin bekanntgegeben worden.

Die 37-jährige Meghan und Harry gratulierten gemeinsam per Instagram. “Alles Gute zum Geburtstag, Eure Majestät, gnädige Frau und Großmutter! Wir wünschen Ihnen den wunderbarsten Tag! Harry & Meghan.”

Die beiden sind jetzt quasi Nachbarn der Queen. Das Paar ist kürzlich von London nach Windsor gezogen. Zuvor lebten sie fast Tür an Tür mit William und Kate.

Traditionell werden in London immer Salutschüsse zum Ehrentag abgegeben – aber niemals an einem Sonntag. Der Kanonendonner wird daher dieses Mal mit einem Tag Verspätung am Montag zu hören sein. Die traditionelle Geburtstagsparade “Trooping the Colour” findet stets erst im Juni statt.