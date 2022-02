Queen begeht 70-jähriges Thronjubiläum

Queen Elizabeth II. feiert an diesem Wochenende sieben Jahrzehnte auf dem Thron: Am Sonntag jährt sich der Tag, an dem die damals 25-Jährige zur Königin wurde, zum 70. Mal. Ihr Vater George VI. starb am 6. Februar 1952, dadurch wurde seine älteste Tochter seine Nachfolgerin. Kein Monarch vor ihr war länger auf dem britischen Thron. Groß gefeiert werden soll das Jubiläum erst Anfang Juni. Über mehrere Tage sind Konzerte, Shows, Paraden und Straßenfeste im ganzen Land geplant.

Noch immer ist der Tag, an dem sie Königin wurde, Insidern zufolge für die heute 95 Jahre alte Königin persönlich eng mit dem Tod ihres geliebten Vaters verbunden. Sie verbringt das Jubiläum ihrer Thronbesteigung üblicherweise ohne öffentliche Termine – nicht nur in Zeiten von Corona. Ihr Platin-Jubiläum ist gleichzeitig der erste Jahrestag, den sie ohne ihren im vergangenen Jahr verstorbenen Ehemann Prinz Philip bestreiten muss.