Queen: Für immer „A Kind of Magic“

„We will Rock You“, das Musical aus Queen-Hits von Ben Elton, flutet derzeit die Wiener Stadthalle. Tonnenweise Soundmaschinen, Lichtapparate, Projektionen, Videos, alles, was moderne Bühnentechnik zu bieten hat, setzt in einer riesigen Show die einzigartigen Songs in Szene.

„Buddy, you´re …“ — ein Stampf-Stampf-Klatsch-Reflex erschüttert die Halle schon bei der ersten Silbe. Freddies legendäres „Ay Oh“ hallt zurück wie einst im Wembley Stadion. Aber das kommt erst nach der Pause des gut zweieinhalbstündigen Spektakels.

Verpackt ist sie in eine Handlung, die 300 Jahre in der Zukunft beginnt. Der Konzern Globo Soft regiert im Cyberuniversum über sämtliche Daten. Computergesteuerter Gaga-Einheitspop wurde zum Gesetz. Musikalische Kreativität wird mit Hirnlöschung bestraft. Individualisten und Andersdenkende stehen „Under Pressure“.

Musikalisch höchst widersprüchlich stellt sich Linda Holmgren als GloboSoft CEO mit „Killer Queen“ vor, „Radio Gaga“ betreiben ihre perfekt choreografierten „Gagaschaften“. Rebellen wollen das System brechen („I Want to break free“), ihr Anführer Galileo Figaro alias Ricardo Greco, früher Mitglied des Linzer Musical-Ensembles. Er findet in „Scaramouche“ (Inga Krischke) eine Begleiterin, „Somebody to love“.

Zusammen machen sie sich auf die Suche nach einem unbekannten Ding namens „E-Gitarre“ und eine Rolle mit geweihten Texten. Utensilien, die tief unter einem „Rock“ vergraben sein sollen, und Beweis dafür, dass es einst menschengemachte Musik gab mit echten Instrumenten. Auf der Strecke treffen sie auf Bohemians, man munkelt von einer „Rhapsody“.

Sich am besten der Musik hingeben

Soweit die irrationale Verpackung für 24 Queen-Hits, die seit der Freddie Mercury- Filmhommage „Bohemian Rhapsodie“ einen neuen Hype erleben. Die Texte werden auf Deutsch gesprochen, Lieder donnern in Originalsprache über ein Publikum aller Altersstufen. Die Handlung am besten dort ablegen, wo Verpackung hingehört, und sich ausschließlich der Musik hingeben.

Von Beginn an erobern Bässe die Magengrube, jeder Song ein Welthit. Die Lieder sind arrangiert für Band, Orchester und Chor, angereichert mit einer bombastischen Licht- und Tanzshow. Präzise die artistischen Choreografien, Musicalgesang von feinster Qualität, die Bühne spielt alles, was die Technik hergibt. Futuristische Kostüme tragen die Bösewichter, Rockerklamotten die Rebellen, da wie dort opulent und witzig. Eingeschworene Fans verbringen hingerissen ihre „Night at the Opera“.

Nach der Pause gibt es kein Halten mehr, wenn alle zu „Champions“ werden. Am Schluss fällt das Publikum tobend und trampelnd in einen gewaltigen Schlussapplaus. Licht aus. „Wollt ihr Bohemian Rhapsodie“, steht plötzlich meterhoch im Raum. In voller Länge die einzigartige Hymne der Popgeschichte mit der Gewissheit: Queen bleibt für immer „A kind of magic“.