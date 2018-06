Radarblocker als teurer „Spaß“

LINZ — Wer die Laserpistolen und Radargeräte der Polizei mit so genannten Laser- und Radarblockern austricksen will, der muss — sofern er von der Exekutive erwischt wird — tief in die Tasche greifen, denn die Geräte sind in Österreich verboten. Und der Strafrahmen beträgt bis zu 5000 Euro. Zehn Autofahrer, die Blocker in ihren Fahrzeugen eingebaut hatten, sind am Wochenende im Rahmen einer Schwerpunktaktion der Polizei im Bezirk Linz-Land aus dem Verkehr gezogen worden. Laut den Beamten handelte es sich „ausschließlich um männliche Lenker mit Fahrzeugen in der gehobenen Preisklasse“.

Die Blocker werden laut Polizei-Verkehrsabteilung immer häufiger eingesetzt. Es handelt sich dabei um Geräte, die durch ausgesendete Impulse die Laser- oder Radarmessung der Exekutive stören bzw. verhindern.

Signale verraten Lenker

Solche Fahrzeuge zu identifizieren ist für die Polizei gar nicht so schwer, denn ihre Radargeräte erkennen das ausgesendete Signal. Heuer wurden bereits 40 solcher Blocker in Fahrzeugen versteckt gefunden. Den zehn nun ertappten Lenkern wurde entweder die Weiterfahrt bis zum Ausbau der Blocker untersagt oder die Geräte wurden sofort sichergestellt.