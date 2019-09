Radeln und Laufen für guten Zweck

Spektakuläre Höchstleistungen für den guten Zweck: Das bietet heuer wieder die Mühlviertler Crosschallenge am kommenden Sonntag ab 13 Uhr am Sportplatz in Waldburg bei Freistadt. Große und kleine Hobbysportler sowie Sportprofis zeigen auf Lauf- und selektiven Mountainbike-Strecken ihr Können.

Es stehen in mehreren Altersklassen Einzel- und Staffelwertungen auf dem Programm. Voranmeldungen sind bis 4. September um 20 Uhr möglich. Nachmelden können sich Kurzentschlossene auch am Veranstaltungstag.

Die vom Rotary Club Freistadt und der Sportunion Waldburg organisierte Veranstaltung wird zu Gunsten verschiedener Rotary-Sozialprojekte und der Union-Jugendarbeit durchgeführt.

Auch die Lachmuskeln werden trainiert

Bereits am Vorabend der Sportveranstaltung kann man ausgiebig trainieren, und zwar seine Lachmuskeln: Denn am Samstag, den 7. September, zeigt der oberösterreichische Kabarettist Mario Sacher um 20 Uhr in der Stockhalle in Waldburg sein aktuelles Programm „Fertig“.

Infos und Anmeldung unter www.muehlviertler-crosschallenge.at