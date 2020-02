Radfahrer in OÖ getötet: Lenker beging Fahrerflucht

In Sierning (Steyr-Land) ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht ein Radfahrer getötet worden. Der Lenker eines Kastenwagens erfasste den Radler auf der Steyrer Straße bei einer Imbiss-Stube. Der Autofahrer blieb zwar kurz stehen, setzte dann aber die Fahrt fort, ohne sich um den Verunglückten zu kümmern. Der ältere Mann starb noch an der Unfallstelle, so die Polizei.

Bei dem Radfahrer handelt es sich um einen 84-jährigen Oberösterreicher. Laut Zeugen wollte der Pensionist mit dem Rad vom Parkplatz eines Imbissstands in die Steyrer Straße einbiegen. Dabei wurde er von dem Lieferwagen erfasst und 14 Meter durch die Luft geschleudert, so die Polizei.

Für den Radfahrer kam jede Hilfe zu spät. Die sofort eingeleitete Reanimation durch den Notarzt verlief erfolglos. Die Fahndung nach dem fahrerflüchtigen Lenker verlief vorerst erfolglos. Bei dem Fahrzeug dürfte es sich laut Zeugenaussagen um einen dunkelblauen oder dunkelgrünen VW Caddy handeln. Die Polizei bittet um Hinweise zum Lenker unter der Telefonnummer 059133 4153.