Radler werden in Linz digital gezählt

Die Stadt Linz will die Radzählstellen digitalisieren. Die sogenannten Radbaraometer sollen das Bewusstsein für das Radfahren in der Stadt stärken und verlässliche Daten für die Verkehrsplanung liefern, so der Verkehrsreferent Vbgm. Bernhard Baier.

Begonnen wird mit den Zählstellen auf der Nibelungenbrücke. Die Zahlen aus dem Vorjahr zeigen, dass der Radverkehr hier auf den beiden schmalen Streifen, die von vielen Radfahren seit langem kritisiert werden, zurückgegangen ist.

Wurden im Jahr 2020 noch mehr als 750.000 Radfahrer gezählt, waren es im Vorjahr um rund 50.000 weniger. „Hier zeigt sich die Verlagerung des Radverkehrs auf die neuen Donauübergange Eisenbahnbrücke und Voestbrücke. Mitte 2020 wurde die Fahrradüberführung auf der Voestbrücke eröffnet und seit Herbst 2021 steht die Eisenbahnbrücke wieder zur Verfügung. Beides sorgt für eine Entspannung auf Nibelungenbrücke“, so Baier.

Zweiräder auf der Überholspur

Auch der ÖAMTC forderte am Freitag in einer Aussendung attraktive Radverbindungen. „Zweiräder gewinnen deutlich an Attraktivität“, sagte ÖAMTC-Landesdirektor Harald Großauer unter Verweis auf eine soeben in Oberösterreich erstellte Mobilitätsstudie: „Die Umfrage hat gezeigt, dass vor allem die Nutzung des öffentlichen Verkehrs sowie Fahrgemeinschaften nach wie vor unter der Pandemie leiden. Das Auto ist und bleibt Verkehrsmittel Nummer 1 wobei sich der Abstand zur Nummer 2, die Öffis, deutlich vergrößert hat. Die Nutzung des Zweirades, die Nummer 3, ist aber schon fast so stark ausgeprägt wie die Nutzung von Bus, Straßenbahn oder Zug. Während 2017 noch 41 Prozent mit den Öffis und 12 Prozent mit dem Zweirad unterwegs waren, ist aktuell der Anteil der Zweirad-Nutzer auf 19 Prozent angestiegen im Gegensatz zu 21 Prozent Öffi-Nutzung. Um die Klimaziele zu erreichen, ist es wichtig, den Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel rascher voranzutreiben. Auch attraktive Radwege sind erforderlich“, so Großauer.