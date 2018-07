Räikkönen räumte Vettel den Weg frei

Nach Silverstone und einer neuerlichen Kollision zwischen einem Ferrari und einem Mercedes herrscht dicke Luft in der Formel 1

Sebastian Vettel hat die Siegesserie seines WM-Rivalen Lewis Hamilton in Silverstone beendet. Dank Schützenhilfe seines Ferrari-Teamkollegen Kimi Räikkönen, der Hamilton in der ersten Runde von der Piste schoss, feierte der Deutsche beim Formel-1-Grand-Prix von Großbritannien seinen vierten Saisonsieg und baute seine WM-Führung aus. Vettel zog mit seinem insgesamt 51. Sieg mit Alain Prost (FRA) gleich, nur Hamilton (65) und Michael Schumacher (D, 91) haben mehr GPs gewonnen.

Hamilton, der in Silverstone zuletzt viermal in Serie triumphiert hatte, konnte vor mehr als 100.000 Fans nur mehr Schadensbegrenzung betreiben. Das tat er mit Bravour, Hamilton fuhr vom Ende des Feldes noch auf Platz zwei. In der WM fehlen ihm nach zehn von 21 Saisonrennen acht Zähler auf Vettel.

Der Deutsche triumphierte zum zweiten Mal nach 2009 in Silverstone. „Ich bin sehr glücklich, das ist super gelaufen, ein tolles Rennen hier, mit tollen Fans“, strahlte Vettel, der im Qualifying noch über Nackenschmerzen geklagt hatte.

Lokalmatador sauer

Hamilton war unmittelbar nach dem Grand Prix bemüht, seinen großen Ärger zu verbergen. „Das ist das großartigste Rennen des Jahres“, meinte der Brite. „Wir haben hart gekämpft und ich habe nicht aufgegeben.“

Dabei hatte Hamilton nach der WM-Führung gegriffen. Der 33-Jährige war zum vierten Mal in Folge in Silverstone aus der Pole Position gestartet, musste am Start den Ferrari von Vettel und auch Bottas passieren lassen.

Dann kam der Abflug: Räikkönen verbremste sich in Kurve drei, berührte den Weltmeister rechts hinten und dieser drehte sich von der Strecke.

„Das war mein Fehler, daher habe ich es verdient“, sagte Räikkönen über seine folgende Zehn-Sekunden-Strafe. Ob das für die Buhrufe bei der Siegerehrung auch galt, sei dahingestellt. Hamilton reihte sich nach seinem Dreher in der ersten Runde weit hinten wieder ein, startete aber eine Aufholjagd. Nach elf Runden lag der Lokalmatador bereits auf Rang sechs. In die Karten spielten Hamilton zwei Safety-Car-Phasen in der zweiten Rennhälfte, weil die Reifen bei Bottas im Finish nach einem Duell mit Vettel nachließen, gab es gar noch Platz zwei für den Briten.

Sauer war auch Mercedes-Motorsportchef Christian „Toto“ Wolff. „Wir müssen genau überlegen, was wir tun. Aber jetzt ist Schluss mit lustig. Vor drei Wochen schießt Vettel den Bottas ab, jetzt Kimi den Lewis, das kann ja nicht wahr sein“, schnaubte der Wiener wutentbrannt.

Das nächste Rennen wird Vettels Heimrennen, der Große Preis von Deutschland am 22. Juli am Hockenheimring bei Mannheim.