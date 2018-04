Rätsel um riesiges Loch auf B139

LEONDING — Ein großes Loch, das sich auf der Fahrbahn der B139 in Leonding aufgetan hatte, hat am Samstag die Mitarbeiter der Straßenmeisterei Ansfelden gefordert. Gegen 9.15 Uhr war ein Teil der Hauptfahrbahn in Fahrtrichtung Linz eingesackt. Die Straße musste total gesperrt werden. Die Straßenmeisterei arbeitete die Nacht durch, um den Schaden zu beheben. Fünf Meter tief wurde ausgebaggert. Insgesamt musste eine Grube im Ausmaß von rund 25 Metern Länge und acht Metern Breite aufgefüllt werden. Gestern Früh wurde die Sperre aufgehoben.

Die Ursache des Einsturzes konnte bislang nicht ganz geklärt werden. „Wahrscheinlich war im unstabilen Boden eine Verbindung der Ortswasserleitung auseinandergerissen“, so Straßenmeister Ludwig Kuntner zum VOLKSBLATT. Das austretende Wasser dürfte dann das Untergrundmaterial ausgeschwemmt haben.

Die betroffene Stelle stand bereits seit zwei Wochen unter Beobachtung, weil sich eine Welle gezeigt hatte, so Kuntner. Gefahrenzeichen und ein 30-km/h- Schild wurden aufgestellt. Am Dienstag hätte ein neuer Asphalt gelegt werden sollen.

Nur noch Asphaltdecke hielt alles zusammen

Trotz Untersuchungen — die Wasserleitung wurde auf einen ungewöhnlichen Verbrauch hin untersucht — war bis zuletzt nicht klar, dass de facto nur noch die Asphaltdecke alles zusammengehalten hatte. Kuntner vermutet, dass die warmen Temperaturen schlussendlich zum Einsturz geführt haben.

