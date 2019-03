Rätsel um Unglücksursache

Trauer an Spitälern in Linz und Steyr nach Flugzeugabsturz — Startverbot für Boeing

ADDIS ABEBA/LINZ/STEYR — Auch einen Tag nach dem Flugzeugabsturz in Äthiopien mit 157 Opfern – darunter auch drei oö. Mediziner – ist die Betroffenheit im Land ob der Enns groß. Ärztekammerpräsident Peter Niedermoser sprach den Familien und Angehörigen der Opfer sein Mitgefühl aus.

Trauer herrschte am Montag im LKH Steyr, in dem der 31-jährige, aus Niederösterreich stammende Christoph S. eine Facharztausbildung absolvierte. Das Krankenhaus wurde schwarz beflaggt. Im Ordensklinikum Linz wurde gestern um den 31-jährigen Armin S. getrauert, der als Mediziner bei den Barmherzigen Schwestern tätig war. Das dritte Opfer, Wolfgang E. (30) arbeitete am Wiener AKH. Gesundheitsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander sprach den Angehörigen der drei Opfer ihr Beileid aus.

Blackbox beschädigt

Unterdessen ist die Ursache für die Tragödie, bei der auch ein in Villach tätiger evangelischer Pfarrer (51) starb, nach wie vor unbekannt. Am Montag ist der Flugschreiber der verunglückten Boeing 737 Max 8 der Ethiopian Airlines gefunden worden. Ein Vertreter der Fluggesellschaft erklärte, die Blackbox der Maschine sei ersten Erkenntnissen zufolge beschädigt. Es sei daher noch unklar, wie viele Informationen daraus zu gewinnen seien. Flugschreiber enthalten u. a. Aufzeichnungen der Flugdaten und der Cockpitgespräche, was für Ermittler bei der Klärung der Unfallursache wichtig ist. Laut dem deutschen Luftfahrtexperten Heinrich Großbongardt könnte die neue Boeing-Software schuld am Absturz sein.

Unterdessen muss der Flugzeugtyp Boeing 737 Max 8 in den ersten Ländern am Boden bleiben. China und Äthiopiens nationale Fluggesellschaft, die karibische Gesellschaft Cayman Airways erklärten ein Startverbot für alle baugleichen Maschinen. Auch in Indonesien dürfen alle Maschinen diesen Typs von inländischen Fluggesellschaft nicht abheben. Norwegian setzt hingegen weiter auf das betroffene Flugzeug.

Aktie unter Druck

Die Boeing-Aktie brach gestern an der Wall Street um mehr als zehn Prozent ein.

Am 17. Februar flog übrigens VOLKSBLATT-Laufexperte Christian Pflügl mit einer baugleichen Boeing zur gleichen Urzeit wie das verunglückte Flugzeug die Strecke Addis Abeba – Nairobi, um dort zu trainieren. „Eine tolle Maschine mit freundlichen Personal. Im Nachhinein ist mir aber schon mulmig, wenn ich daran denke, dass drei Wochen später bei diesem Flug so viele Menschen gestorben sind“, so Pflügl.