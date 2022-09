Rätselhafter Tod – Vor 40 Jahren starb Grace Kelly

Eine Hermès-Tasche ist nach ihr benannt und in Monaco trägt nicht nur eine Avenue am Meer ihren Namen. Auch ein Theater und ein Krankenhaus erinnern an Fürstin Gracia Patricia alias Grace Kelly, die vor 40 Jahren nach einem Autounfall starb.

Durch ihre Hochzeit mit Fürst Rainier III. von Monaco wurde sie von einer Hollywood-Schauspielerin zu einer Fürstin. Ihre Heirat im Jahr 1956 ließ ihr Leben zu einer Art Märchen werden, ihr tragischer Unfalltod machte es zu einem Mythos. Sie war eine Frau, die mehrere Rollen spielte: perfekte Repräsentantin, sorgende Mutter, kühle Blondine oder auch gefallener Engel. Die Antwort darauf, wer sie wirklich war, hat sie am 14. September 1982 mit in den Tod genommen.

Viele Biografen, Filmemacher und Fotografen haben versucht, hinter die Kulissen ihres Lebens zu blicken, das so plötzlich nach 53 Jahren endete.

Der braune Rover 3500 war auf der Serpentinenstraße, die von La Turbie an den Berghängen nach Monaco führt, über die Klippen gestürzt und vierzig Meter tiefer zwischen Bäumen und Hecken als Wrack gelandet. Während Kelly an den Folgen des Unfalls starb, überlebte ihre damals 17-jährige Tochter Prinzessin Stéphanie das Unglück.

Grace wurde am 12. November 1929 als drittes von vier Kindern in Philadelphia geboren. Disziplin, Ehrgeiz und Zielstrebigkeit galten als Tugenden. Die Kinder nannten ihre Mutter aufgrund ihrer deutschstämmigen Eltern „preußischer General“. Die Familie war sportbegeistert, doch statt an Wettkämpfen teilzunehmen, las Grace lieber. John B. Kelly war ein dominanter Vater (irischer Abstammung übrigens), Grace immer auf der Suche nach Anerkennung.

Sie verließ im Alter von 17 Jahren ihre Geburtsstadt Philadelphia und ging nach New York, um sich ihrer Leidenschaft zu widmen: dem Theater, dem Kino und dem Fernsehspiel. Die Jahre zwischen 1947 und 1956, in denen sie rund elf Spielfilme drehte, dürften die glücklichsten in ihrem Leben gewesen sein. Mit nur 25 Jahren gehörte sie zu Amerikas großen Charakterdarstellerinnen. Die Hitchcock-Filme „Das Fenster zum Hof“ (1954), „Bei Anruf Mord“ (1954) und „Über den Dächern von Nizza“ (1955) machten sie zum gefeierten Star. Manchem in der Traumfabrik Hollywood war Kellys strenge Schönheit und katholische Herkunft jedoch suspekt. Ihr größter Rollenwechsel begann mit ihrer „Märchenhochzeit des Jahrhunderts“.

Sie beugte sich dem Protokoll und Rainier

Welche Opfer sie für den Titel der Fürstin bringen musste, ahnte Grace wahrscheinlich selber nicht. Als Repräsentantin eines Staates und Mutter dreier Kinder beugte sie sich dem Protokoll und dem Wunsch Rainiers und verzichtete auf ihre Karriere.

Die Ehe zwischen dem Fürsten und der Fürstin von Monaco war Biografen zufolge problematisch, Grace wurde zunehmend depressiver und griff immer häufiger zum Alkohol. Im Jahr 1962 machte Alfred Hitchcock sich und ihr noch einmal Hoffnung auf Hollywood und schlug Grace eine Filmrolle in dem Psychothriller „Marnie“ vor. Doch die Staatsraison siegte.

Was genau passiert ist, als Graces Rover 3500 viel zu schnell die schmale Straße von La Turbie nach Monaco hinunterfuhr und aus der Kurve getragen wurde, ist bis heute unklar. Ein Schlaganfall? Ein Streit mit ihrer Tochter? Saß Stéphanie am Steuer? War Grace so unglücklich, dass sie absichtlich nicht gebremst hat, wie Gerüchte besagten? Die Legende um Grace lebt weiter.

Am 16. September zeigt ORF III ab 22 Uhr die Dokus „Grace Kelly — Hollywoods tragische Prinzessin“ und „Grace Kellys verschwundene Millionen“,