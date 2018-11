Rätselraten über Tonband-Beweis

Eine brisante neue Entwicklung gab es am Donnerstag im Fall des ermordeten Journalisten Jamal Khashoggi. Laut einem Bericht der türkischen Zeitung „Hürriyet“ soll der US-Geheimdienst CIA über eine Aufnahme eines Telefongesprächs zwischen dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman und dessen Bruder Khalid bin Salman — dem Botschafter Saudi-Arabiens in den USA — abgehört haben. Darin soll der Kronprinz sagen, Khashoggi solle „so schnell wie möglich zum Schweigen gebracht werden“. CIA-Direktorin Gina Haspel habe bei ihrem Türkei-Besuch im vergangenen Monat signalisiert, dass es ein entsprechendes Tondokument gebe. Im Bericht werden zudem weitere „atemberaubende“ Beweise angedeutet.

EU fordert Aufklärung und erhöht den Druck

Der regierungskritische saudische Journalist Khashoggi war wie berichtet im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul getötet worden. Der jetzige Bericht erhöht den Druck auf die USA. Bisher hat US-Präsident Donald Trump betont, rigoros zur saudischen Führung zu halten. EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini sagte am Donnerstag in Ankara, alle „wirklich Verantwortlichen“ müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Der dänische Außenminister Anders Samuelsen kündigte einen Ausfuhrstopp von Rüstungsgütern nach Saudi-Arabien an und forderte ein „deutliches Signal“ der EU-Länder. Unterdessen hat Saudi-Arabiens Außenminister Abdel al-Jubair davor gewarnt, den Kronprinzen verantwortlich zu machen. Damit würde eine „rote Linie“ überschritten.