Räuber-Duo kam in aller Herrgottsfrüh

TRAUN — In aller Herrgottsfrüh haben am Mittwoch zwei Räuber ein Wettbüro in Traun (Bezirk Linz-Land) überfallen. Die mit Sturmhauben maskierten Täter waren noch vorm Aufsperren gegen 7.30 Uhr ins Lokal an der Johann-Roithner-Straße gestürmt — wenigstens einer der beiden hatte eine Faustfeuerwaffe in der Hand. Mit dieser bedrohten sie zwei anwesende Reinigungskräfte und einen Mitarbeiter und verlangten dann auch lautstark Bargeld. Den Mann sperrten die Unbekannten dann in die Toilette ein. Dann steckten sie Bargeld in unbekannter Höhe ein und suchten das Weite. Eine der Putzfrauen verständigte im Anschluss ihren Chef, der die Polizei alarmierte.

Die Alarmfahndung nach den jungen Männern, zu der auch Diensthunde hinzugezogen wurden, verlief ergebnislos. Die Täter konnten unerkannt untertauchen. Von ihren Opfern werden sie als etwa 18 Jahre alt und groß — 1,85 bis 1,90 Meter — beschrieben. Einer trug eine graue Sturmhaube und eine silberne Jacke. Sein Komplize war dunkel bekleidet. Es wird vermutet, dass sie aus dem ehemaligen Jugoslawien stammen.