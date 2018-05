Rajoy muss um Amt bangen

Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy gerät wegen einer Korruptionsaffäre seiner Partei zunehmend in Bedrängnis. Die oppositionellen Sozialisten (PSOE) kündigten am Freitag ein Misstrauensvotum im Parlament an, während Rajoys bisherige Verbündete, die liberalen Ciudadanos, Neuwahlen forderten. Andernfalls würden auch sie einen Misstrauensantrag stellen. Rajoy kritisierte dieses Vorgehen scharf. „Das ist schlecht für Spanien und schlecht für die Spanier und erzeugt nur Unsicherheit“, sagte der 63-Jährige. Auch Neuwahlen lehnte er ab. Unklar ist, ob Rajoys Gegner im Parlament genügend Stimmen zusammenbekommen und wann das Votum stattfinden soll.

Auslöser der jetzigen Turbulenzen war die Verurteilung früherer Führungskräfte von Rajoys Partei unter anderem wegen Geldwäsche und Korruption.