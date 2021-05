Eine Rakete ist Dienstagabend einem 20-Jährigen in Luftenberg (Bezirk Perg) in der linken Hand explodiert. Der junge Mann hatte sie in einem Waldstück gefunden.

Obwohl der Holzstab an dem Feuerwerkskörper fehlte, zündete er diesen an. Der Verletzte wurde ins UKH Linz eingeliefert, informierte die Polizei.