Ramadan: Das große Fressen im Fastenmonat

Von Manfred Maurer

„Im vergangenen Jahr habe ich im Ramadan elf Kilo abgenommen“ — Ibrahim Uzunoglu nimmt die Fastenzeit besonders ernst und schätzt die positive Nebenwirkung der religiös motivierten Enthaltsamkeit. Als Inhaber des türkischen Supermarktes Burak an der Linzer Gruberstraße weiß er allerdings: viele seiner Glaubensgenossen nehmen im Ramadan eher zu als ab. Denn in dieser Zeit macht Uzunoglu mindestens 25 Prozent mehr Geschäft. Gefördert wird die Kauflaune noch mit einem zehnprozentigen Ramadan-Rabatt.

Nichts essen und Böses tun

Am Mittwoch ist es wieder so weit. Für schätzungsweise 1,8 Milliarden Muslime heißt es bis 14. Juni fasten. Von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang ist weder Nahrungsaufnahme noch ehelischer Beischlaf erlaubt.

Neben diesem „äußeren Fasten“ gibt es eine „innere“ Dimension. Muslime sollen im Ramadan noch mehr auf die Vermeidung von Sünde achten. Das heißt: nichts Anstößiges ansehen, nichts Schlechtes reden und nichts Böses tun.

Kein Terrorfasten

Dieses Gebot bewirkt freilich keine Terrorpause. Islamisten morden auch und gerade im Ramadan, weil Terror gegen „Ungläubige“ für sie nichts Böses, sondern vielmehr eine besondere Glaubensanstrengung (Dschihad) bedeutet. Aber das ist eine andere Geschichte.

Wenn der Ramadan am Mittwoch gemäß Mondkalender in Wels um 3:47 Uhr eine Minute später als in Linz beginnt, muss Kerem Eren in der Bäckerei seines Vaters in der Bahnhofstraße kein Frühstücksgebäck im Ofen haben. Denn bis 20:43 werden die Muslime fasten. Der Lebensmittelladen wird trotzdem bestens laufen: „Im Ramadan haben wir hundert Prozent mehr Arbeit“, sagt Juniorchef Eren, der in der Dragonerstraße auch den Basak-Supermarkt betreibt.

Dattelboom

Zunächst steigt einmal der Absatz an Datteln sprunghaft. „Unser Prophet Mohammed hat vor dem Fastenbrechen eine Dattel gegessen“, so Eren zum VOLKSBLATT. Daher ist es Brauch, am Abend das Fasten mit dem Verzehr einer Dattel und einem Gebet zu „brechen“ (Iftar).

Wie zu Weihnachten…

Danach beginnt vielerorts das große Fressen. Freunde werden eingeladen, die Tische biegen sich. Die Enthaltsamkeit des Tages weicht nächtlicher Völlerei, was manche Imame gar nicht gern sehen, weil das Fasten so ad absurdum geführt wird.

Im Ali-Baba-Supermarkt an der Linzer Humboldtstraße, wo auch Österreicher gern türkische Spezialitäten einkaufen, weiß Inhaber Özdan Türk ebenfalls um den pekuniären Ramadaneffekt. Etwa 30 Prozent mehr Umsatz macht er in dieser Zeit. Allerdings ist das nicht der einzige starke Monat im Jahr. Die Frau an der Ali-Baba-Kasse vergleicht den Ramadan umsatzmäßig mit Weihnachten. Wie das? Es gibt durchaus Muslime, die weihnachtliches Brauchtum angenommen haben, hauptsächlich erklärt sich das Umsatzplus zum christlichen Fest aber damit, dass eben auch Muslime Weihnachtsgeld kriegen und zu den christlichen Feiertagen mehr Freizeit haben.

2030 zweimal Ramadan

Da stehen den türkischen Supermärkten allerdings ab 2030 drei magere Jahre bevor. Denn in diesen Jahren werden sich Ramadan und Weihnachten zeitlich überschneiden. Da nämlich das islamische Mondjahr um elf Tage kürzer ist als das Sonnenjahr, verschiebt sich der Fastenmonat jedes Jahr um diese Zeitspanne zurück. 2030 beginnt der Ramadan am 26. Dezember. Das wird dann aber schon der zweite in diesem Jahr sein, weil wegen des kürzeren Mondjahres 2030 auch am 6. Jänner ein Fastenmonat beginnen wird. 2031 startet der Ramadan am 15., 2032 am 4. Dezember, fällt also ebenfalls in den christlichen Advent.

Vereinte Wegwerfgesellschaft

Dann werden viele Christen und Muslime in freudiger Erwartung der festlichen Völlerei zur gleichen Zeit das Gleiche tun: „Es werden viel mehr Lebensmittel gekauft, aber auch viel mehr weggeschmissen, leider ist das so“, sagt der im Ramadan abspeckende Linzer Supermarktbetreiber Uzunoglu.

Krieg und Frieden — alles ist möglich …

Es mangelt nicht an muslimischen Friedensbekundungen rund um den Ramadan. „Meint ‚Islam‘ Frieden finden und fördern zwischen sich und Gott und zwischen sich und den Menschen, so ist diese Zeit besonders reich, wieder ein Stück auf diesem Weg zu gehen“, heißt es etwa auf der Homepage der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ). Im Fastenmonat des vergangenen Jahres unterzeichneten die 300 Imame Österreichs in Wien demonstrativ eine Deklaration gegen Extremismus. Und nach Darstellung der islamisch-fundamentalistischen Gemeinschaft Milli Görüs ist ein Muslim überhaupt „jemand, der aufgrund seiner Lebensweise Frieden stiftet und anstrebt“.

„Gott lädt ein zum Haus der Friedens“

Zum Nachweis der muslimischen Friedensmission lassen sich einige Koran-Suren anführen. So heißt es in Sure 10, Vers 25: „Gott lädt ein zum Haus des Friedens.“ In Vers 99 wird das bereits in Sure 2/256 festgeschriebene Gebot, wonach es „keinen Zwang im Glauben“ gebe, noch einmal unterstrichen: „Und wenn dein Herr gewollt hätte, würden die, die auf der Erde sind, alle zusammen gläubig werden. Willst du nun die Menschen dazu zwingen, dass sie glauben?“ Und Sure 5/8 enthält beinahe so etwas wie das Gebot des Matthäus-Evangeliums, demzufolge nach einem Schlag auf die rechte Backe auch die andere hinzuhalten wäre: „Die Feindseligkeit eines Volkes soll euch nicht verleiten, anders als gerecht zu handeln.“

Tatsächlich aber ist diese Prognose keine gewagte: Auch in diesem Ramadan werden wieder zahlreiche islamistische Anschläge verübt und die vier Wochen bis Mitte Juni nicht für einen neuen Anlauf zum Frieden in Nahost genützt.

„Und tötet sie, wo immer ihr auf sie stoßt…“

Für islamische Extremisten ist die Sache nämlich ebenso klar wie für friedliche Muslime: Der Koran rechtfertigt den bewaffneten Kampf gegen Ungläubige, wozu auch anders tickende Muslime zählen können. Dschihadisten etwa berufen sich auf Sure 3/142: „Oder meint ihr, in das Paradies einzugehen, ohne dass Allah diejenigen erkennt, die unter euch gekämpft haben…“ Oder Sure 2/191: „Und tötet sie, wo immer ihr auf sie stoßt, und vertreibt sie, von wo sie euch vertrieben. Denn die Verführung (zum Unglauben) ist schlimmer als Töten.“

Islam-Experten verweisen allerdings darauf, dass die kriegerischen Töne im Koran im historischen Kontext zu lesen sind: Sie resultieren aus der Bedrohung der zur Zeit Mohammeds im 7. Jahrhundert noch kleinen und schwachen muslimischen Gemeinde. Salafisten, die den Koran wörtlich und exegetische Neuinterpretationen übel nehmen, kümmert das freilich wenig. Außerdem sind sie davon überzeugt, dass sich die Muslims heute wie damals in einer akuten Bedrohungssituation befinden.