Rambos Kampf war noch nie so grausam

Sylvester Stallone hat seine Karriere mit Rocky, dem Boxer, und Rambo, dem Soldaten, gemacht. Rocky ist schon bei Film Nr. 5 gelandet, Rambo nun auch. Der Titel verheißt das Ende mit „letztem Blutvergießen“, aber wer weiß das schon, wenn am Ende alle anderen tot sind und Rambo in den Sonnenuntergang reitet?

Stallone (Jg. 1946) ist alt geworden, zerknittert, hat ein müdes Gesicht. So wie John Rambo, der noch immer verarbeitet, was er an dunklen Erinnerungen an Vietnam und Afghanistan in sich herumträgt. Er will nur ein friedliches Leben führen mit Maria, die ihm den Haushalt führt, und deren Enkelin Gabrielle, die er liebt wie eine Tochter.

Aber in einem „Rambo“-Film muss etwas passieren, das zu gewaltsamer Action aufruft, also gerät Gabrielle in die Fänge von Mädchenhändlern, die als so brutal und menschenverachtend hingestellt werden, dass … na ja, dass man keinerlei Mitleid hegt, wenn Rambo sich auf seinen Vernichtungsfeldzug begibt.

Im Film von Adrian Grunberg, der versucht, Rambo das Profil eines liebevoll gewordenen Familienmenschen zu geben, muss der Donner losbrechen. Es gibt ihn schon zu Beginn mit Katastrophenszenen in Regen und Sturm, wo Rambo als Retter unterwegs ist. Und dann, unverhältnismäßig blutig und schier unglaublich grausam, gegen Ende, wenn die echte Schlacht beginnt.

Wie es sich gehört, steht Rambo allein gegen alle, aber man hat ihm ja längere Zeit zugesehen, wie er alle Fähigkeiten einsetzt, die er als Super-Soldat erworben hat und mit denen er seine Farm in eine Festung umwandelt. Wenn er dann am Ende … kurz gesagt, wenn Rambo jemandem verspricht, er reiße ihm das Herz aus dem Leib, dann tut er es auch. Filme mit so exzessiver Grausamkeit machen die Welt nicht besser. Man sollte sich überlegen, ob man sich das wirklich ansehen will.