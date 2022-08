Rammstein deuten Konzert in Österreich 2023 an

Im Mai konnten die Fans nach Coronajahren endlich die Berliner Bandlegende Rammstein in Klagenfurt sehen. Wer damals keine Karten mehr ergattern konnte, kann sich freuen: Rammstein dürfte kommendes Jahr nach Österreich zurückkehren. Zum Abschluss ihrer Europatournee im belgischen Ostende blendete Rammstein nun die Farben von zwölf Ländern ein, jeweils mit dem Hinweis „See you in 2023!“ – darunter auch Österreich.

Eine offizielle Ankündigung von Seiten der Band gab es dazu noch nicht. Jetzt steht zunächst einmal die Nordamerikatournee mit insgesamt 42 Terminen am Programm.

rammstein.de