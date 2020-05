Rammstein sagt Europa-Tour für 2020 ab

Rammstein hat den zweiten Teil der Europa-Tour abgesagt. “Aufgrund lokaler Veranstaltungsverbote im Zusammenhang mit Covid-19, die nunmehr fast alle geplanten Termine betreffen, kann die Stadion-Tournee der Band 2020 in Europa leider nicht stattfinden”, schrieb die Band am Freitag auf ihrer Homepage. Die Fortsetzung sollte am 25. Mai mit einem Auftritt im Klagenfurter Wörthersee Stadion beginnen.

“Wir prüfen derzeit, ob es möglich sein wird, die Termine nachzuholen.” Die Tickets der weitgehend ausverkauften Tour sollen gültig bleiben. Nach dem Klagenfurt-Konzert standen in Deutschland ausverkaufte Konzerte in Leipzig (29./30.5.), Stuttgart (2./3.6.), Düsseldorf (27./28.6.), Hamburg (1./2.7.) und – wie schon 2019 – wieder Berlin (4./5.7.) auf dem Tourplan.

Für Europa waren 29 Konzerte der gigantische Show mit viel Feuer und imposanten Lichteffekten geplant. In Nordamerika sind bisher elf Auftritte im August und September vorgesehen. Dazu gab es noch keine Angaben. Beim ersten Teil der Tour besuchte im vergangenen Jahr mehr als eine Million Fans die 30 Konzerte, davon zehn Auftritte in Deutschland. Im Wiener Ernst-Happel-Stadion spielten sie im August 2019 gleich zwei Mal hintereinander.