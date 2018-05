Rapid beendete die Siegesserie des LASK

Rapid Wien (wer sonst?) fügte dem LASK die erste Niederlage seit 3. März (0:2 vs. Sturm) zu. Nach sieben Erfolgen en suite mussten sich die Linzer dem Rekordmeister mit 0:2 geschlagen geben. Es war (inklusive Cup) bereits die fünfte Saisonniederlage gegen die Grün-Weißen. Dabei war der LASK in der ausverkauften Paschinger TGW-Arena klar die bessere Mannschaft. Deshalb war Trainer Oliver Glasner zwar enttäuscht, lobte seine Elf aber: „Ich bin mit der Leistung sehr zufrieden, leider haben wir diesmal unsere Chancen nicht genutzt.“ 17:8 lautete das Schussverhältnis am Ende, sieben bzw. vier gingen auch aufs Tor. Die Treffer machten allerdings nur die Gäste. Kvilitaia traf in Minute 41, Kuen in der Nachspielzeit (93.). Rapid bleibt damit die einzige Mannschaft, gegen die der LASK in dieser Saison nicht gewinnen konnte. Die Wiener überholten in der Tabelle den LASK wieder und liegen drei Runden vor dem Ende mit einem Punkt Vorsprung auf Rang drei.



Von Tobias Hörtenhuber

Ganz starke erste Halbzeit

Der LASK zeigte von Beginn weg, wer die Hausherren waren. Nach 23 Sekunden schoss Joao Victor erstmals auf Rapid-Tor, fünf Minuten später setzte der Brasilianer den Ball aus halbrechter Position nur ganz knapp neben das Tor. Die Gäste fanden kaum ein Mittel gegen das starke Pressing der Linzer. Aber: der Ball wollte nicht ins Tor. Strebinger wurde so richtig warmgeschossen. Thomas Goiginger (16.), Peter Michorl (17.) oder Samuel Tetteh (27.) scheiterten am Grün-Weiß-Goalie. Wie aus dem Nichts setzte dann Petsos mit einem Lattenkracher aus 35 Metern ein erstes Ausrufezeichen der Wiener (28.) und 13 Minuten später wurde der erste schwere LASK-Fehler bestraft. Ein Querpass von Thurnwald erreichte nach einem Missverständnis in der Innenverteidigung SCR-Goalgetter Kvilitaia, der sich völlig frei aus sieben Metern nicht bitten ließ und entgegen dem Spielverlauf für die Halbzeitführung seiner Elf sorgte.

Strebinger nicht zu bezwingen



Nach Wiederbeginn lauerte Rapid tief in der eigenen Hälfte. Es dauerte bis zur 59. Minute bis der LASK wieder gefährlich wurde. Tetteh und Michorl kombinierten sich durch die Abwehr, Letzterer konnte Strebinger aus spitzem Winkel nicht bezwingen. Dann rettete der Keeper nach einem Tetteh-Querpass vor dem einschussbereiten Victor (70.). Zehn Minuten vor Schluss setzte LASK-Trainer Oliver Glasner alles auf eine Karte, brachte mit Rene Gartler für Emanuel Pogatetz einen dritten Stürmer.

Strebinger hielt anschließend auch einen Tetteh-Freistoß (85.). Kvilitaia vergab allein vor Pavao Pervan noch das 2:0, der eingewechselte Kuen machte es besser und den Deckel drauf (93.).

Zu diesem Zeitpunkt war der LASK nach der Ampelkarte für Christian Ramsebner nur noch zu zehnt (91.). „Eine Superleistung ist nicht belohnt worden“, haderte Michorl nach dem Schlusspfiff mit der Chancenverwertung.

Damit brandete bei den schwarz-weißen Fans nur einmal Jubel auf: Nämlich als Stadionsprecher Wolfgang Fröschl in der Halbzeitpause um die Hand seiner Claudia anhielt und diese „ JA“ sagte.

LASK – Rapid Wien 0:2 (0:1).

Pasching, TGW-Arena, 6.100 Zuschauer (ausverkauft), SR Eisner.

Tore: 0:1 (41.) Kvilitaia, 0:2 (93.) Kuen.

LASK: Pervan – Ramsebner, Trauner, Pogatetz (81. Gartler) – Ranftl, Holland (90. Alan), Michorl, Ullmann – Goiginger (68. Rep), Tetteh, Joao Victor

Rapid: Strebinger – Thurnwald, Sonnleitner, Ljubicic, Auer – Petsos – Murg (91. Mujakic), Schwab, Ve. Berisha – Schobesberger (69. Schaub), Kvilitaia (88. Kuen)

Gelb-Rote Karte: Ramsebner (91./wiederholtes Foulspiel)

Gelbe Karten: Pogatetz bzw. Ljubicic, Kvilitaia, Auer