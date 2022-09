Rapid beendete Negativ-Serien

Zum Abschluss der 9. Runde der Fußball-Bundesliga knöpfte der SK Rapid auswärts Serienchampion Salzburg ein 1:1 ab. Die frühe Führung der Hausherren durch Benjamin Sesko (r.) nach 17 Sekunden glich Leopold Querfeld (l.) noch in der ersten Hälfte aus. In Halbzeit zwei waren die Salzburger dem Sieg näher, doch Rapid-Torhüter Hedl verhinderte mit einigen guten Paraden den siebenten Liga-Sieg in Serie.

Nach turbulenten Wochen wieder einmal positive Nachrichten für Rapid. Ob Trainer Florian Feldhofer damit wieder etwas fester im Sattel sitzt, oder ob in der nunmehrigen Länderspielpause ein Wechsel erfolgt, bleibt abzuwarten. „Ein enorm wichtiger Punkt“, freute sich Verteidiger Michael Sollbauer über den ersten Punktgewinn Rapids gegen Salzburg nach sieben Niederlagen in Folge. Auswärts war es sogar der erste Punkt seit 10. September 2017, dazwischen lagen acht Niederlagen.

P.S.: Im Wahlverfahren um das Präsidentenamt bei Rapid lief gestern die Bewerbungsfrist ab. Sechs Listen ließen sich aufstellen. „Eine war unvollständig, die übrigen entsprachen formal den Anforderungen“, hieß es vom Wahlkomitee. Die namentlich nicht genannten Kandidaten werden nun zu Gesprächen eingeladen.