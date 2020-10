Rapid in Europa League gegen Arsenal, LASK gegen Tottenham

Zwei der drei österreichischen Vertreter in der Fußball-Europa-League sind am Freitag prominente englische Gegner zugelost worden. Rapid bekommt es in Gruppe B mit Arsenal zu tun, der LASK trifft in Pool J auf Tottenham. Beide Gruppen bieten durchaus auch Aufstiegschancen: Die Wiener duellieren einander zudem mit Molde FK aus Norwegen und Irlands Meister Dundalk. Die Linzer treffen weiteres auf Bulgariens Meister Ludogorez Rasgrad und Royal Antwerpen.

Die wohl am wenigsten attraktivste, sportlich zugleich aber schwierige Gruppe, erhielt der WAC. Die Kärntner nehmen es in Pool K mit ZSKA Moskau, Dinamo Zagreb und Feyenoord Rotterdam auf. Die Gruppenphase beginnt am 22. Oktober und endet am 10. Dezember. Das Finale ist für 26. Mai in Gdansk (Danzig) in Polen geplant.