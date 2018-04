Rapid will Sturm „verdauen“ und die Admira abschütteln

Rapid Wien hat nach dem Ausscheiden im Cup gegen Sturm Graz am Sonntag zum Abschluss der 31. Runde die Admira zu Gast (16.30 Uhr). „Wir müssen drei Punkte holen und die Admira abschütteln“, betonte Rapids Offensiv-Mann Louis Schaub. Zuvor kommt es am Sonntag (14.30 Uhr) zum Duell Salzburg gegen Altach, das wegen des dichten Programms eine Verschiebung beantragt hatte, der die Altacher zustimmten.

Für Rapid geht es auch darum, die Enttäuschung nach dem Halbfinal-Aus im Cup abzuschütteln. Das 2:3 n.V. bei Sturm Graz nach zweimaliger Aufholjagd tat „weh“, wie Schaub nach seinem 200. Pflichtspiel für die Hütteldorfer betonte. Mittelfeldmotor Stefan Schwab war am Tag danach aber schon wieder zuversichtlich, die bittere Niederlage „gut verdauen zu können“. Schließlich ist Grün-Weiß in der Liga voll in Fahrt, feierte zuletzt vier Erfolge in Serie – und zeigte sich dabei meist in bester Torlaune: 5:1, 4:2, 2:1, dann das 4:0 im Wiener Derby. „Es geht jetzt in den letzten Runden darum, den dritten Platz abzusichern“, erklärte Schwab.

Die größte Hoffnung Altachs dürfte die Müdigkeit des Serienmeisters sein. Coach Marco Rose setzte nach dem Mattersburger Cupmarathon am Mittwoch über 120 Minuten auf „vollkommene Regeneration“ und könnte im 54. Pflichtspiel der Saison ordentlich rotieren. „Die Jungs haben frei, bei mir heißt das dann wirklich frei“, erklärte er am Freitag. „Sie sollen zuhause die Beine hochlegen und an etwas anderes denken.“ Einige kamen dennoch ins Trainingszentrum, um mit den Physiotherapeuten zu arbeiten, Wasser zu treten oder Ergometer zu fahren. Die Größe der Aufgabe ist Altachs Trainer Klaus Schmidt bewusst. „Die Salzburger sind die Mannschaft die Stunde – dennoch fahren wir mit einem klaren Ziel nach Salzburg.“